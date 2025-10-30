Halloween no tiene por qué ser sinónimo de disfraces incómodos o de última hora. Si tienes planes para el 31, ya sea una fiesta temática, una salida after office o simplemente quieres sumarte al mood sin exagerar, puedes armar un look rápido y estiloso con prendas del día a día. Solo necesitas una elección clave, un par de accesorios y un poco de actitud. Para ello, los especialistas en moda de Levi´s te traen tres ideas que combinan comodidad, originalidad y estilo, y sobre todo, sin complicaciones.

1. Cowboy Girl

Una blusa con aire western es todo lo que necesitas para empezar. Con su corte relajado y detalle en los bolsillos, encaja perfecto con unos jeans clásicos y botas. Súmale un pañuelo al cuello y listo: un disfraz de cowboy girl con onda y sin demasiado esfuerzo.

2. Rockero de los 80s

Una idea que nunca puede fallar, totalmente timeless icónica y con personalidad. Para este disfraz, la Trucker Jacket o “chaqueta de camionero” es una de esas prendas que nunca falla. Combínala con una camiseta gráfica, jeans oscuros y botas para lograr ese look de estrella de rock ochentera. Añade lentes oscuros, cadenas o incluso delineado si quieres llevarlo más allá.

3. “We Can Do It” Woman

Para un disfraz que evoca fuerza y estilo, los Cinch Barrer Jeans, un tipo de pantalón vaquero de tiro alto, pierna ancha y tobillo estrecho, son el punto de partida ideal. Tienen estructura, comodidad y un fit moderno. Súmale una camiseta blanca, una camisa anudada y un pañuelo rojo en la cabeza para reinterpretar el look de Rosie the Riveter en clave contemporánea.

TE PUEDE INTERESAR: