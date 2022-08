Es bastante probable que esto te haya ocurrido alguna vez. Conducir con los cristales empañados es muy peligroso ya que reduce nuestra visibilidad y podemos sufrir un accidente. Así que, nada mejor que saber qué podemos hacer cuando se empañan debido a la diferencia entre la temperatura interior y la exterior del auto.

El vaho es un exceso de humedad, por lo tanto, deberemos ajustar la temperatura del vehículo para conseguir que esta se reduzca. Cuando ésta es muy baja en el exterior y no tanto en el interior, bastará con poner la calefacción y hacer que el aire circule por el interior del vehículo. Si afuera no hace demasiado frío y no hay humedad, puedes bajar la temperatura para favorecer la renovación del aire.

Dentro de nuestro vehículo contamos con opciones que nos permiten evitar esta situación, como puede ser la activación de la luna térmica en la parte trasera de nuestro auto o la activación del aire acondicionado haciendo que se dirija al cristal para desempañar rápidamente la luna delantera.

Cristales empañados de un coche. (Foto: Pexels)

Trucos caseros para evitar cristales empañados

Pero, existen unos trucos caseros bastante fáciles de aplicar que pueden ayudarte a evitar que los cristales de tu auto se empañen. Saca papel y lapicero y toma nota:

Agua y vinagre blanco

Puedes crear tu propia solución anti vaho empleando agua y vinagre blanco. Mezcla en un pulverizador los ingredientes a partes iguales. Aplica un poco sobre un paño seco y extiéndelo por todo el interior de la luna. Conseguirás una limpieza espectacular y evitarás la aparición de humedad.

Usar alcohol

El alcohol es muy eficaz para combatir la humedad ya que es un desecante. Para conseguir buenos resultados aplica un poco sobre un paño seco y espárcelo por la parte interior de la luna de tu vehículo.

Detergente en polvo

Hay productos que evitan que los cristales se empañen. Y muchas veces están a la mano o son fáciles de adquirir. Solo necesitarás detergente en polvo, glicerina y agua. Mezcla un poco de los tres ingredientes y aplícalos con un paño en el interior del cristal y así evitarás que se empañe en el camino.

Usar champú

Con la aplicación de champú buscamos crear una capa que repela la humedad. Para conseguirlo tan solo necesitarás un poco de este producto y un paño seco. Añade un poco de champú al trapo y espárcelo por el interior del vidrio creando una fina película protectora que evitará que se empañe.

Arena para gatos

Suena un poco inverosímil pero la arena para gatos puede ayudarte a reducir los niveles de humedad en tu vehículo. Esto se debe a que, en muchas oportunidades, contiene sílice que ayuda a eliminar la humedad. Por otro lado, este producto también lo encontrarás en muchas prendas de ropa o calzado. Rellena un calcetín o bolsita con sílice y colócalo debajo del asiento para evitar la condensación.

Usar una papa

La papa, gracias a su alto contenido de almidón, nos puede ayudar a conseguir que los cristales del auto no se empañen si vas a salir en un día lluvioso o con temperaturas bastante bajas. Solo tendrás que cortar una papa cruda por la mitad y pasarla por el interior del cristal. De esta manera conseguirás una capa protectora para evitar que la condensación se acumule en el parabrisas.