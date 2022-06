¿A quién no le ha sucedido alguna vez que una planta a la cual le teníamos cariño se le ha acabado muriendo? Sobre todo cuando las descuidamos durante unas semanas que hemos estado fuera de casa. Y es que, aunque suene bastante obvio, las plantas también son seres vivos y hay que cuidarlas para no perderlas.

Afortunadamente, es una situación que podemos evitar y no significa el final de la planta. No te preocupes si has llegado a casa y te has encontrado con tus plantas secas por falta de riego u otra razón, a continuación te mostramos cómo recuperarlas con unos trucos caseros bastante sencillos.

Trucos caseros para revivir una planta seca

Una planta puede morir por diversas razones, entre ellas por falta de agua, por abundancia de esta o por alguna enfermedad. Si estuviste fuera de casa un par de semanas y no dejaste a nadie a cargo del riego, no soportarán mucho. Si quieres revivir una planta seca, puedes seguir estas recomendaciones:

Quita todos los tallos y hojas marchitas . Si la deshidratación de la planta ha sido fuerte es bastante probable que necesite una poda mayor. No tengas miedo de eliminarlas, este paso es vital para que la planta pueda centrar las escasas fuerzas que le queden en sus partes sanas.

. Si la deshidratación de la planta ha sido fuerte es bastante probable que necesite una poda mayor. No tengas miedo de eliminarlas, este paso es vital para que la planta pueda centrar las escasas fuerzas que le queden en sus partes sanas. Debes fijarte que no haya sido atacada por ninguna plaga y retira, con cuidado, la parte superficial de la tierra . Esta suele apelmazarse y no deja que el agua penetre ni llegue bien a la planta.

. Esta suele apelmazarse y no deja que el agua penetre ni llegue bien a la planta. Cuando hayas retirado la capa superficial de tierra, saca el cepellón de la planta de su maceta sin dañar las raíces. Una vez fuera, sumérgelo en agua templada por unos 10 minutos para que la planta vuelva a hidratarse. Es importante que el agua esté tibia para que penetre mejor.

de su maceta sin dañar las raíces. Una vez fuera, sumérgelo en agua templada para que la planta vuelva a hidratarse. Es importante que el agua esté tibia para que penetre mejor. Deja el cepellón en algún plato donde pueda escurrir el exceso de agua y vuelve a plantarlo en una maceta con tierra nueva. Coloca la planta en un lugar iluminado, pero donde no reciba la luz solar de forma directa.

Este método para revivir plantas tiene muchas posibilidades de funcionar, pero solo la primera vez. Si la misma planta ya ha estado seca, perderá su capacidad de recuperación y será difícil que sobreviva de nuevo.

Una planta se puede morir por diversas razones. (Foto: Pexels)

Trucos caseros para revivir una planta enferma

Por otro lado, las plantas pueden enfermar por dos causas principales: los hongos y las plagas. Según cuál sea su afección, tendrás que aplicar unos remedios caseros para revivir una planta enferma.