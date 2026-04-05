¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 5 de abril te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Deberá atravesar situaciones familiares complicadas desde muy temprano en la mañana y lo dejará tensionado todo el día. Debe calmarse.

TAURO

Que lo ocurrido en su pasado no se convierta en una pesada mochila que cargue a través de toda su vida. Deje el pasado atrás de una buena vez.

GÉMINIS

Hoy domingo será una jornada positiva para el amor y el romance. No tema hacer un gasto extra si de pasarla bien en pareja se trata. Adelante.

CÁNCER

Dedique un par de horas del domingo a revisar asuntos pendientes en el hogar. Ya por la tarde podrá relajarse y dejarse llevar por la pasión.

LEO

Sentirá que es el momento indicado para intentar una aproximación a amigos cercanos de quienes se había alejado hace un tiempo. Suerte.

VIRGO

Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo una y otra vez. Mantenga las enseñanzas que la vida le ha dado siempre presente. Duerma temprano.

LIBRA

No tema pedir disculpas a su pareja, la soberbia no es una buena consejera en lo que al amor se refiere. La advertencia está hecha. Suerte.

ESCORPIO

No podrá postergar más tiempo ciertas promesas que le hizo a la pareja. Empiece de una buena vez y asegúrese de que todo salga bien.

SAGITARIO

No deje que el orgullo sea su consejero a la hora de decidir asuntos del amor. Lo llevarán por el camino errado. Es mejor dialogar.

CAPRICORNIO

Debe analizar bien los consejos de las personas que le rodean. Más allá de su intención no olvide que todos somos humanos y podemos errar.

ACUARIO

Se dará cuenta que fue injusto con la pareja en determinado asunto. Deje el orgullo de lado y reconozca su error, nunca es tarde.

PISCIS

Busque aplicar algún tipo de técnica que le permita relajarse y recargar sus energías para estar listo al inicio de una nueva semana. Suerte.