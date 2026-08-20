¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este jueves 20 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Es el momento de reconciliarse con alguien cuya amistad extraña. Olvide lo pasado, mucha agua ha pasado ya por debajo del puente. Adelante.

TAURO

Debe reconocer que la mejor forma de prevenir los cambios de humor constantes consiste en llevar una vida tranquila. Relájese y disfrute del amor.

GÉMINIS

Un clima de fuerte pasión parece invadir a los dos miembros de la pareja. Disfruten de su amor entonces. Todo lo demás puede esperar.

CÁNCER

Todo ese trabajo duro que ha venido desarrollando le está rindiendo frutos. Sus superiores le darán un reconocimiento. Bien por ello.

LEO

Jornada laboral en la que las buenas noticias podrían llegar cuando menos lo imagine. Debe aprovechar el momento y la oportunidad.

VIRGO

Para encontrar la tranquilidad que busca tiene que eliminar sus obsesiones, relajarse y tener un rumbo fijo al cual dirigirse. Adelante.

LIBRA

Necesita una relación que le haga sentir seguro y feliz. Para ello primero debe eliminar ciertos fantasmas que parecen dar vuelta por su cabeza.

ESCORPIO

Se sentirá muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan y sabe bien que está preparado para asumirlas. Enhorabuena.

SAGITARIO

Una sensación de estar completamente errado en sus decisiones laborales. Revise sus planes con calma y es probable que encuentre el error.

CAPRICORNIO

No decaiga ante la presión que impongan sus jefes en el trabajo. Aférrese a sus conocimientos y forma de laborar. Obtendrá un buen resultado.

ACUARIO

El amor no debe dar lugar para ningún tipo de falsedades o mentiras. Parte vital de una relación es siempre la sinceridad entre ambos.

PISCIS

No confíe en las alianzas que ha establecido con ciertas personas que conoce poco en lo laboral. Fácilmente podrían traicionarlo. Alerta.