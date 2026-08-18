¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este martes 18 de agosto te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Si pretenden invadir su privacidad, se defenderá, porque no tolera presiones y menos las de su familia. Su relación es solo cuestión de dos.

TAURO

Atienda las propuestas de otros compañeros de trabajo. Si los escucha con atención sacará valiosas conclusiones. Aliméntese bien.

GÉMINIS

Los sentimientos de ligazón con la pareja son fuertes y sólidos. Nadie podrá lastimarlos. En lo laboral las cosas parecen marchar bien. Suerte.

CÁNCER

Es hora de abordar los asuntos financieros que andan algo inestables. Debe actuar con cabeza fría y no dejarse llevar por el pánico. Sea criterioso.

LEO

Lo mejor sería no discutir en el trabajo, pero es improbable que las circunstancias se lo permitan. Hay temas que necesitan ser resueltos.

VIRGO

Las cuestiones que le preocupan a nivel personal solo las puede responder usted, no espere que los demás le den la solución. Cuide su salud.

LIBRA

Situaciones extremas le invaden en el trabajo y no le dejan lugar para la intimidad con la pareja. Ponga todo en orden y distribuya bien su tiempo.

ESCORPIO

Cuando amenacen su estabilidad laboral, no dude en buscar ayuda porque no podrá solo con todo. Pero que sea gente de su absoluta confianza.

SAGITARIO

Perderá completamente el control por incompetencias en la gente con la que le toca trabajar. Pero luego intente plantear soluciones. Adelante.

CAPRICORNIO

Podría haber cambios en su entorno laboral. Si bien esconden incertidumbre, presentará una experiencia de la cual aprender al máximo.

ACUARIO

Debería dejar de usar la mentira como algo recurrente. Si su pareja no puede confiar en usted, será imposible mantener una relación sólida.

PISCIS

Debe tolerar las llamadas de atención de su jefe, y no cometa la tontería de encararlo sabiendo, incluso, que en el fondo él tiene la razón.