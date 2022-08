Con un micrófono de 15 soles y utilizando de fondo capturas de pantallas -porque no tenía un ambiente adecuado para grabarse-, Jorge Ramírez inició su aventura en TikTok. “Mi cuenta empezó con el objetivo de hablar temas complejos en términos sencillos”, explica.

Hoy es un reconocido creador de contenido de temas de tecnología, innovación, emprendimientos, inversiones, marketing y carreras de tecnología, con una poderosa comunidad de 900 mil seguidores en TikTok y 72 mil en Instagram. También representa a influencers y los ayuda a mejorar su relación con las marcas para llevarlos a un nivel más profesional, a través de su propia empresa Collabs. No obstante, su éxito no ha sido cuestión de suerte, sino el resultado de una larga experiencia en el rubro de innovación. “Como ya iba trabajando años en Transformación Digital, apliqué los mismos procesos para crear contenido en redes. Eso me ayudó a ser más efectivo”, expresa.

Diario OJO conversó con el popular popular JorGeek sobre su crecimiento en TikTok y cómo iniciar un proyecto con bajo presupuesto.

¿Cambiarías algo de tus inicios? ¿Qué rescatas de tus primeros pasos como creador de contenido? No cambiaría nada, de hecho, me basé en una metodología de trabajo que te dice que empieces con lo que tienes, y así fue. Y lo que rescataría es la tenacidad que tuve de empezar con temas educativos en una red social que solo era comedia y bailes.

¿En qué momento de tu vida te encontrabas cuando te iniciaste en TikTok? Seguía trabajando como Consultor en Innovación y Transformación Digital para empresas, había emprendido en pandemia en otros proyectos digitales, pero no funcionaron. TikTok fue mi octavo emprendimiento y el primero que no falló.

¿Cuál es el mínimo de seguidores para empezar a ganar dinero en las redes sociales? No existe un mínimo de seguidores para ganar dinero, puedes tener 8 mil personas que te siguen y hacer que más de mil interactúen; si logras cercanía con la gente puedes generar dinero sin llegar a tantas personas.

¿Alguna vez pensaste en rendirte como creador de contenido? Una empresa de tecnología en la que trabajaba me dio a escoger si seguir trabajando con ellos o crear contenido, por temas de conflicto de interés. A pesar que yo le tuve fe a crecer como creador, ese fue el momento más cercano a cuestionar mi decisión. Pero valió la pena. Hoy esa empresa me contrata para hablar de ellos en TikTok.

¿Cuáles consideras que son las claves para lograr engagement en las redes sociales? Yo lo resumiría a estar lejos de escándalos y polémicas, un influencer real es quien influencia en la decisión de las personas, alguien que solo tiene vistas es un personaje público más, no genera impacto ni en las personas ni en las empresas. Ser auténtico y no dejarte llevar por tus emociones genera credibilidad en las personas, y por consecuencia, en las marcas que llegan a contratarte.

Hoy impartes información sobre tecnología, innovación, inversiones, carreras de tecnología. ¿Cómo realizas la selección de tu contenido? ¿Qué consejos puedes dar en ese sentido? Tengo un secreto y es que yo no tengo vídeos en borrador, o sea, vídeo que grabo, video que subo en ese momento, la gente siente esa frescura de un contenido recién hecho. Me gusta leer mucho sobre distintos temas y tengo la facilidad de explicarlos en palabras sencillas. Escojo temas que generen mucha curiosidad, no necesariamente de un rubro especifico. Mi mayor consejo es hacer un “match” entre lo que a ti te gusta y lo que crees que a tu público le puede gustar, esos temas son los que hacen crecer tu audiencia y seguidores.

Gracias a tu experiencia y arduo trabajo en los últimos años pudiste crear Collabs, tu propia empresa de marketing digital. ¿Cuáles son sus principales servicios? La representación de influencers para crear campañas de alto valor para las marcas. Nos enfocamos en creadores de contenido profesionales e invertimos en algunos de ellos para que lleguen a serlo. Ofrecemos estrategia a empresas que quieren tener un ingreso exitoso a redes como TikTok e Instagram.

¿Qué habilidades consideras que se deben poseer para ser influencer? Perder el miedo a la cámara, aprender a contar historias, y lograr ser tu mismo frente y fuera de cámaras. Lo demás es subjetivo, hay creadores con todo tipo de formas de ser.

Jorge junto a su madre y más grande inspiración.

Muchos creadores de contenido nacieron en pandemia. ¿Qué oportunidades tienes quienes deciden seguir este camino ahora, cuando ya hay mucha competencia? Aún hay oportunidades porque es una industria no tan madura en Perú, de hecho, muchos que empezaron en pandemia ya desaparecieron del mapa, son los perseverantes los que se mantiene y seguirán creciendo, cada uno a su ritmo. La competencia entre creadores es buena, porque siempre hay más de una marca para cada producto, por ende, siempre habrá trabajo.

¿Qué satisfacciones te ha dado tu trabajo como creador de contenido? Transformar directamente la vida de la gente, hace poco me escribió una persona, que gracias a mis consejos ahora trabaja en recursos humanos para una empresa de tecnología y que con eso ahora mantiene a su hermana y su mamá. Otra satisfacción es haber cumplido mi sueño de niño de llegar a muchas personas hablando de tecnología, ha sido mi pasión desde siempre.

¿Qué consejos le das a los peruanos para enriquecer su red de contactos profesionales a través de esta plataforma? Que siempre busquen dar una buena impresión y que busquen mejorar la calidad de su trabajo. ¿De qué sirve que seas bueno en algo si la gente no se entera lo bueno que eres? Las redes sociales pueden ser tu trampolín para conseguir tus sueños más rápido de lo que te imaginas.

¿Qué otros sueños te gustaría cumplir más adelante? Mi principal sueño ahora es que la gente que ve mi contenido cumpla sus sueños también. Mi otro sueño es iniciar una serie de empresas en otras industrias apalancadas con el alcance que cuenta mi contenido en redes. Y un sueño más, aunque ya está en proceso, es expandirme a todo Latinoamérica.

ALGO MÁS: Estudió Ingeniería de Software en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es egresado de Diseño y Desarrollo de Productos Digitales en el Instituto Toulouse Lautrec. Para contactarlo escribirle a jorge@letscollabs.com.

