Desde niño, Yeltsin Urbina invirtió largas horas frente a la televisión viendo numerosas series y películas sin imaginar que, años más tarde, todo ese conocimiento le serviría para abrir su canal en Youtube, “Butaca reservada” y, además, convertirse en un popular tiktoker por sus peculiares parodias de famosas producciones con las que ha hecho reír a miles. “Desde que tengo uso de razón he estado rodeado de películas y series. Las veía con mi mamá y hasta con mi abuelo, antes de que se vaya con Dieguito Maradona. La chacota era pensar qué diría yo si fuera Tony Stark o Spiderman”, recuerda el comunicador de profesión.

CONSTANCIA. Hoy acumula más de medio millón de seguidores en la app de videos por simular su reacción, en forma de comedia y a través de cuidadosas ediciones, si fuera parte de una película o serie. No obstante, su éxito no ha sido cuestión de suerte, sino el resultado de más de una década de constante trabajo. “Yo empecé hacer videos para internet en el 2011, la rutina que hacía era como Wereretumorrow, pero a mi estilo. Nunca tuve una pegada fuerte”, reconoce. Pero su tenacidad no le permitía desertar así que en 2014 intentó con un nuevo formato, esta vez al estilo Enchufe TV, una recordada serie web de comedia con diferentes sketches. Lamentablemente, a su corta edad, Yeltsin no contaba con los recursos suficientes para sacar a flote un proyecto tan ambicioso. “No puedes mantener un canal tipo sketch, con 12 personas al mando, sin tenerlos con un sueldo. Puede haber amor al arte, pero, después de dos años, no hay cómo sustentarlos a todos”, explica.

ENFOCADO. A pesar de los fracasos, nada lo distraía de su objetivo: quería ser un exitoso creador de contenido. Firme en su decisión, en 2018 abrió su canal de cine “Butaca reservada” que hoy cuenta con 70 mil suscriptores, y su éxito en TikTok llegó dos años después, como la victoria que le pertenece a quien persevera. “Quería salir de la rutina y mi primer video fue uno de Voldemort. Lo hice con la pantalla verde que la adquirí en el 2011. Subí el video y reventó. Fue tremendo. Intentar varios formatos con tal de que el público reconozca el trabajo que hago y, después de 10 años, al fin lograrlo”, expresa aun incrédulo y emocionado.

ÉXITO. A partir de este video, en cuestión de meses, logró posicionarse en esta aplicación que le ha regalado grandes satisfacciones. “Me ha dado una nueva familia, cada vez que hago un Live y veo a la gente conectada es muy bonito. También pude terminar mi casa y hacer mi estudio. He obtenido muchas cosas que siempre quise y este recién es el inicio, voy por más”, concluye.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

TikTok: conoce la historia de Dulce Lili, la popular “chica de las frutas”

Thiago Vernal: “Audicioné en la Universidad de New York para la carrera de teatro musical e ingresé”

Tik Tok: Christian Palomino es “El chico de las noticias”

Sibenitoo: el chef tiktoker que triunfa con sus cómicos sketch