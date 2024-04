Desde pequeña, la doctora Lizbeth Cueva siempre tuvo un gran interés por entender el comportamiento humano. Este instinto la impulsó a estudiar psicología y, actualmente, es una reconocida psicoterapeuta gracias a su participación como panelista de “América hoy” y a su exitoso canal de Youtube “Todos Sanamos” desde donde promueve la salud mental a través de profundas entrevistas a artistas nacionales. En conversación con diario OJO, la psicóloga abordó algunas problemáticas de nuestro país.

¿Cómo describiría la salud mental de los peruanos? Estamos en una crisis grande sobre los conceptos de amor propio y de amor de pareja. También veo muchas historias de niños, que ahora son adultos, que han crecido donde ha habido mucha indiferencia emocional, mucho rechazo de parte de los padres.

¿Cuáles son los errores más comunes en la crianza y que impactan en la adultez? Lo que impacta es cuando los padres suelen ser más hombres o mujeres que padres. También cuando los conflictos de pareja se mezclan con la relación de padres, la ausencia emocional en la vida de los hijos. Yo entiendo que los padres tienen que salir a trabajar, pero hay que ser el esfuerzo de dar calidad de tiempo con los hijos, de conversar con ellos e impulsar valores y principios con lo que hacemos. Otra cosa que veo son las preferencias entre hijos y padres críticos o juzgadores. Y, últimamente, veo muchos casos de abuso sexual en niños.

Doctora, ¿qué se debe hacer para construir personas emocionalmente sanas? Hay dos contextos: el construir y el reconstruir. En el construir, los padres con hijos pequeños tienen la gran oportunidad para moldearlos y que, a futuro, sean seres humanos estables dentro de lo que se puede. Y el reconstruirse tiene que ver con adultos que traen una historia donde ellos no tenían el control de su crianza, pero que ahora tienen que empezar a entender de dónde vienen, cómo fueron sus padres, comprender su historia para luego aceptarla y, finalmente, perdonar lo que tengan que perdonar. El reconstruir tiene que ver con hacerse cargo de uno mismo. Yo no puedo victimizarme porque tuve una infancia dura, es doloroso, pero ya no puedes hacer nada contra ello. Tú decides cómo encaminar tu vida.

¿Qué disposición debería tener la persona que decide ir a terapia? Debe aprender a escuchar, a soltar esa soberbia y autosuficiencia humana. Mucha gente dice “yo puedo sola con mis problemas”. Yo, al menos, no es que le doy la solución a lo que tienen que hacer, pero sí los encamino a un espacio de reflexión. Es buscar el equilibrio, no dejar de sentir obviamente, pero también agregarle ese lado racional que es importante. Los terapeutas proponemos, pero no solucionamos, entonces tiene que ver un poco la actitud de querer mejorar y saber que es un trabajo de dos.

Son muchas las personas que no reciben atención en salud mental pese a requerirlo porque no tienen los recursos. ¿A ellos qué consejos le daría? En muchos lugares, hay atenciones psicológicas a precios módicos. Tengo entendido que el Colegio de Psicólogos brinda consultas a precios económicos, las municipalidades cuentan con un área de de Demuna y deberían contar con un psicólogo. Y si vamos a un caso extremo en el que no puedo invertir ni un sol porque ese sol me sirve, entonces acudir a las redes sociales donde hay mucho contenido de temas de desarrollo personal. O conversar con gente que haya salido de una situación difícil. También hacerse la pregunta, ¿cuál fue el último mal peor momento que pasé en mi vida? Los problemas y adversidades van a estar, el tema es cómo afrontarlas.

A menudo vemos infidelidades en la tv peruana. ¿De qué manera impactan estas noticias en la audiencia? Muchísimo y es uno de los objetivos que tomo en cuenta cuando participo de un programa de espectáculos. No voy con la intención de analizar o ayudar al artista, sino llegar a la gente que puede estar viviendo lo mismo y darles un mensaje de reflexión. Hoy en día el hecho de ser artista es mucha responsabilidad porque sus seguidores admiran su trabajo y su lado personal. O sea todo lo que ese artista diga, el público lo va a validar.

¿Por qué cree que nos equivocamos tanto en el amor? Porque no se está tomando la decisión de construir una relación de pareja por elección, sino por necesidad. Hoy en día se está viendo un gran temor a la soledad. En otros casos también está el tema de la presión de la familia o social, ya tengo cierta edad y ya debería estar con alguien.

¿Cómo deberíamos entender al amor? El amor no es posesión, no es control, no es atadura, el amor es libertad.

¿Qué la incentivó a crear su canal de Youtube “Todos sanamos”? Yo amo mi carrera y mi trabajo, es mi alimento diario, y siempre quise tener una forma de llegar a las personas con mensajes de esperanza. Por eso era toda mi presencia en los medios de alguna u otra manera. No es la fama ni esas cosas que, a veces, dicen. Me contactó una productora y me propuso, primero, llamar artistas para que nos den sus alcances de algunos temas, pero en el camino fuimos entendiendo de que hay ese lado humano de los artistas que también puede servir para las personas. Demostrar que detrás de ese artista hay un ser humano que tiene una historia como la tuya o como la mía.

¿Le gustaría llegar a la televisión con el formato de su programa “Todos sanamos”? Me encantaría, con ese formato o cualquier otro que sea de aporte humano. Yo creo que se necesita muchísimo este contenido y, por otro lado, ayudaría a abrirle las puertas a otros colegas.

¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que están estudiando o egresando de la carrera de psicología? Que el reto es muy grande porque esta carrera se enfoca en el lado humano y es muy subjetivo. Van haber personas que les generarán inseguridades, que van a invalidar sus aportes y hay que seguir hay que seguir adelante, demostrar que nuestra profesión puede transformar a la sociedad. Pero va a tomar tiempo y se necesita de un trabajo en conjunto.

¿De qué manera le han aportado las entrevistas que ha hecho tanto en el pan en el plano profesional como en el plano personal? No te imaginas, muchísimo, ha tocado muchas cosas mías, me he sentido identificada con muchos casos, que ahora entiendo por qué yo pensaba así, porque me sentía así o por qué decidía así. Traigo una historia de vida muy compleja, difícil, pero orgullosa de mí y sé que lo que he vivido lo han vivido muchas personas, pero somos sobrevivientes de la vida. Y eso no nos hace menos personas, sino nos impulsa a ser mejores.

¿Qué aspectos considera que se tienen que reforzar en la problemática de la salud mental en nuestro país? Las familias. Yo siempre he dicho que tenemos que hacer un trabajo fuerte y constante con las familias porque es ahí donde se forma el narcisista, el psicópata, el comportamiento infiel y es frustrante porque veo tantos chicos egresando de Psicología que no tienen trabajo. Creo que así como implementan postas médicas, hospitales municipales, también podrían poner clínicas o postas exclusivamente enfocadas en la salud mental.

¿Qué novedades se vienen para este año? Voy a sacar mi libro, lo terminé el año pasado. Los temas que va a abarcar son variados: amor propio, amor en pareja y cómo nuestra historia nos lleva a involucrarnos con personas un poco insanas.

¿Qué mensaje le diría a niña interior? Gracias porque me salvaste, porque me hiciste entender que soy valiosa. Gracias por haber estudiado psicología y por abrazarme después de haberla maltratado tanto.

MÁS DATOS

Lizbeth Cueva / Psicóloga - Psicoterapeuta

Se graduó en la carrera de Psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y tiene una especialización en psicoterapia en el Instituto de Terapia Racional Emotiva (ITRE).

