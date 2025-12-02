La decoración para esta Navidad

Con la Navidad cada vez más presente y los días cálidos ganando espacio, muchos buscan ideas simples para que la casa se vea mejor sin grandes cambios. Por eso Erika Paredes, jefa de Visual de Casaideas, comparte consejos prácticos para decorar con estilo y sin complicarse.

NAVIDAD. Erika señala que los colores clásicos como el rojo, verde, dorado y plateado siguen funcionando muy bien. También se usan adornos en madera o cerámica y puntas de árbol de fibra que aportan textura y un estilo más natural. Las luces cálidas realzan los detalles y crean un ambiente acogedor sin recargar.

ESPACIOS. Para departamentos pequeños sugiere usar un árbol compacto colocado sobre un mesón o rincón estable. Las guirnaldas de luz detrás del árbol o sobre superficies pequeñas ayudan a crear una atmósfera festiva incluso en áreas reducidas.

MESA. Las mesas se pueden armar por gamas de color según el estilo de cada hogar. Un camino con tonos brillantes y platos de sitio metálicos ya generan ambiente. Copas con detalles sutiles y pequeños accesorios permiten complementar sin cambiar el menaje cotidiano.

AROMAS. La vocera de Casaideas indica que el aroma define la identidad de un ambiente. Para Navidad recomienda fragancias de naranja, canela o notas asociadas a la temporada. Velas, sprays o varitas aromáticas ayudan a equilibrar olores cuando la sala comparte espacio con la cocina.

MATERIALES. Usar distintas texturas como madera, cerámica y fibra da un toque innovador a la Navidad. Combinarlas permite que la decoración se vea distinta y moderna.

COLORES. Durante el verano predominan tonos vibrantes como naranjas y verdes que transmiten frescura y energía. Se combinan con neutros para evitar la saturación visual .

El ambiente navideño se logra con pequeños detalles como guirnaldas, velas y aromas, afirma Erika Paredes, jefa de Visual de Casaideas.

TEXTURAS. Fibras naturales como yute, algodón o lino generan ambientes relajados. Tapetes, alfombras y hamacas aportan ligereza.

TERRAZAS. Un balcón pequeño puede lucir acogedor con una silla ligera, un cojín veraniego y varias macetas pequeñas. Plantas de distintos tamaños y estilos aporta frescura.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: Por qué recomiendo consumir pecanas

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?