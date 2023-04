Cada vez son más los peruanos que empiezan a tomar “riesgos” al momento de crear un postre. Un claro ejemplo de esta tendencia es el emprendimiento de Erick Sierra, “Doña Churrita”, una marca de churros artesanales rellenos rellenos con crema pastelera, manjar blanco y chocolate, pero que se diferencia por ofrecer otros sabores como el de avellanas, lúcuma y maracumango, entre otros. “En Lima no había churros con relleno de varios sabores, o sea, estaban los clásicos del centro de Lima, así que yo lo creé”, expresa orgulloso.

SACRIFICIO. No obstante, el éxito de su negocio que hoy cuenta con un churrería-café-pastelería ubicada en la Av. San Luis 1982, San Borja, así como módulos de venta en Real Plaza Puruchuco, Megaplaza y Mall Aventura de SJL, no ha sido cuestión de suerte. Antes de hallar esta fórmula ganadora, Erick trabajó en mil oficios para pagar su carrera de Administración. Empezó vendiendo raspadillas, también mazamorra y arroz con leche y, cuando logró hacerse de un capital, apostó en grande con una marca de helados saludables y otro producto dirigido a deportistas, pero los resultados no fueron alentadores.

RECOMPENSA. En ese largo y duro camino descubrió el poder de los churros que, sumado a la innovación de los rellenos de diversos sabores, consagraron su negocio. Inició en mayo del 2020, justo al inicio de la pandemia como una forma de endulzar aquellos momentos de crisis, y su marca se posicionó bastante bien. “Siempre me recuerdo cargando mis sacos de harina al hombro, recorriendo La Parada, en ese tiempo no tenía ayuda, solo contaba conmigo mismo. Es una satisfacción empezar desde abajo y ver los frutos del sudor de tu frente”, afirma.

PROYECCIÓN. Su meta a corto plazo es abrir más puntos de venta en el formato de módulo de diversos centros comerciales de Lima y, a largo plazo, tener más locales tipo restaurantes en los distritos más importantes de la ciudad. Asimismo, llevar sus productos a algunas provincias como Arequipa, Cusco, Chiclayo y Piura.

FICHA:

Me llamo Erick Sierra

Tengo 30 años

Estudié: Administración

Centro de Estudios: IPAE

Una frase que me gusta: “No te duermas sobre tus laureles”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Perseveren, den el 100% de sí y que las metas cada año sean más grandes”.

S/4 es el precio de la unidad de churro. Actualmente, cuenta con seis sabores.

Búscalos

@DonaChurrita

@DonaChurrita

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Boutique mística natural es un éxito en el Rímac

Turismo inclusivo: esposos ofrecen tours para personas con movilidad reducida

Shivri: restaurante amazónico es la revelación en TikTok