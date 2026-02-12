El interés de las mujeres por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) registra un crecimiento en el Perú, impulsado por la transformación digital y la creciente demanda de talento especializado en el mercado laboral, informó IDAT hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La subdirectora de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de IDAT, Patricia Paulet sostuvo que este escenario representa una oportunidad para orientar a más mujeres hacia la formación tecnológica especializada.

“Hoy el desafío no es solo despertar interés por la ciencia, sino lograr que más mujeres se formen en tecnología e informática, que son las áreas con mayor proyección laboral y demanda sostenida, en un contexto mundial donde lo digital gana terreno”, subrayó Paulet.

De acuerdo con IDAT, actualmente, las mujeres representan alrededor del 35 % de la matrícula en carreras STEM. Sin embargo, su participación se concentra principalmente en especialidades como ingeniería industrial o áreas vinculadas a la salud, donde pueden alcanzar cerca del 30 %.

En tanto, en programas de tecnología, informática y software, la presencia femenina se mantiene entre el 14% y 15 %, a pesar de ser algunos de los campos con mayor proyección de crecimiento y empleabilidad.

Paulet anotó que en el caso de IDAT, la matrícula femenina en carreras STEM pasó de 615 estudiantes en 2020 a 1450 en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 135 %, reflejando una tendencia consistente hacia la formación técnica y tecnológica.

“Cuando la educación tecnológica se articula con el sector privado, se generan oportunidades reales que fortalecen la competitividad del país y amplían el desarrollo profesional de más mujeres”, concluyó.