Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Adrián, de 38 años, que vive en el Callao:

Señora Moro, recién me enteré que mi actual esposa tuvo un tórrido romance con su primo hermano y eso ha cambiado todo el concepto que tenía de ella. A pesar que Elena siempre me ha respetado durante nuestra relación, ahora desconfío mucho.

Me incomoda demasiado que haya ocultado una información de este tipo. Si no fuera por una tía que comentó el suceso, jamás me hubiera enterado. Todo salió a la luz en la fiesta de Año nuevo, cuando su tía Julia expresó, “me siento muy contenta hijita de que te hayas arrepentido de ese romance inmoral que tuviste con Pedro, ¿qué hubiera pasado si tenían hijos? Estar con un primo hermano solo trae desgracia”. Mientras su familiar hablaba, noté la desesperación de mi pareja porque se callara.

Apenas terminó de hablar doña Lucy, todos se quedaron en silencio y me miraron, luego intentaron disimular, pero fue demasiado tarde. Decidí retirarme educadamente de la reunión, aunque realmente estaba furioso.

Mi esposa me ha rogado que la perdone, me dice que no habló del tema porque ese pasado suyo resultada humillante y temía que, si me lo contaba, yo no quisiera seguir con ella. “No te quería perder, lo hice por amor”, me gritaba entre lágrimas.

Con todo esto, me siento muy confundido. Nunca hubiera imaginado que mi mujer sería capaz de involucrarse con un pariente. ¿Cómo puedo volver a confiar en ella? Necesito su consejo, por favor.

CONSEJO

Estimado Adrián, es comprensible que te sientas molesto e inseguro después de una revelación como esta, sin embargo, si tu pareja te ha demostrado respeto durante toda su relación no deberías condenarla por su pasado. De igual manera, piensa bien las cosas porque la desconfianza puede arruinar cualquier relación. Busca ayuda profesional de ser necesario.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe