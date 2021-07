¡Y lo hizo una vez más! La conductora Milagros Leiva se viralizó en las redes sociales por tercera vez y no debido a una buena causa, sino por soltar una frase grosera sin percatarse de que ya estaba en vivo. Tal fue el impacto de este impase que, de inmediato, se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter , donde algunos usuarios manifestaron su indignación por la falta de respeto de la comunicadora con su audiencia, en tanto, otros cibernautas se mofaron del vergonzoso momento. En esta nota recordamos todas las veces en que la Milagros fue blanco de burlas.

1. ¡Qué calor de mi***da!

Este blooper ocurrió desde Estados Unidos, donde se encuentra la periodista acompañando a la delegación de políticos peruanos que viajó a Washington con la finalidad de promover una auditoría de la OEA.

Incluso, el reconocido productor musical Tito Silva aprovechó el clip para crear una ingenioso mix que rápidamente fue compartido por su amplia legión de seguidores.

2. Error al leer cifras de contagiados de COVID-19

En julio del año pasado, la figura de Willax TV fue protagonista de un momento incómodo en pleno programa en vivo, al no saber leer correctamente la cifra de contagios confirmados de coronavirus en el Perú. Aunque trató de mejorar la situación, tuvo más desaciertos, convirtiéndose tendencia en Twitter. El hecho provocó que distintos usuarios desprestigiaran el profesionalismo de la mujer de prensa y hasta figuras como Magaly Medina y Daniel Urresti se burlaron del impase.

3. ¿General Del Aire?

Otro incidente de la periodista Milagros Leiva que generó gran malestar en la población fue su llamada ‘salvadora’ al General del Aire, tras haber sido intervenida por desacatar, presuntamente, las órdenes de los policías al no querer mostrar su documentos a una suboficial. Visiblemente airada por las preguntas que le hacían los efectivos, utilizó frases como “Yo me ubico y no me equivoco. Tengo mi permiso para transitar”, “¿Cómo no me voy a querer estacionar?, ¿qué le pasa a este policía?” y, sin poder ocultar su fastidio, Leiva llamó a un general y se le escucha decir: “General, ¿alguien me puede ayudar acá? Esta fue la gota que derramó el vaso y que generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, quienes la acusaron de faltarle el respeto a las autoridades.

