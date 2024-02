Desde que tenía uso de razón, Mileva Llica poseía una curiosidad innata sobre todo lo que le rodeaba. Dispuesta a descubrir y a experimentar fue que se enamoró de la ciencia, a sus cortos 4 años, cuando vio por primera vez imágenes de un agujero negro. Hoy, a sus 13 años, es una comprometida creadora de contenido con un ambicioso propósito: despertar el interés en niños en temas de ciencia. “Realmente me emociona poder difundir la ciencia”, asegura emocionada.

En marco al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, diario OJO se comunicó con la popular niña científica hasta Argentina, país en el que radica actualmente.

¿Cómo una niña se apasiona por la ciencia a tan temprana edad?

Desde muy chiquita siempre hubo en mí un interés por la ciencia, pero también se debe a la influencia de mi mamá, que es científica y me traía entrevistas de científicos o me llevaba a museos, entonces yo estaba algo relacionada. Poco a poco, comencé a investigar y cada vez me gustaba más.

¿Qué te impulsó a compartir videos educativos de ciencia en las redes?Básicamente, yo tenía conversaciones con mis peluches sobre ciencia y, poco a poco, surgió la idea de qué pasaría si transmitía esas mismas ideas a otro público, entonces pensé que tal vez lo podía hacer por YouTube, así nace mi primer canal. Actualmente ya no existe, pero ahí compartí mis primeros videos.

Para ti, ¿cómo se debería fomentar la ciencia en los niños?

Podemos intentar fomentarlo más en las escuelas, con pequeños clubes o alguna que otra actividad para que los más chicos descubran sus gustos y experimenten con las demasiadas ramas de la ciencia.

El año pasado eliminaron tu cuenta oficial en Instagram, ¿por qué razón?

Así como en todas las redes sociales, recibía un poco de hate por ser peruana, un poco de racismo, y también por ser niña. Tenía 145 mil seguidores. Intenté recuperarla, pero después de muchos intentos vi que era un tema complejo. Actualmente estoy subiendo contenido a @mivi.space, que era mi cuenta secundaria.

¿Qué mitos derribarías sobre la ciencia?

Un pensamiento que se tiene es que la ciencia es demasiada compleja y que solo la pueden estudiar los inteligentes o ciertas personas pero, si lo ves desde otra perspectiva, la verdad es que no. Influye demasiado quién te la enseñe y de qué manera. Si tienes un apoyo, puedes lograr un montón de cosas.

¿Cuál es tu máximo sueño?

Estudiar una carrera que me guste, pero que haga lo que haga, sea para aportar un granito de arena a la humanidad. Siento que todos podemos apoyar de alguna manera.

