Con el afán de ahorrar dinero y evitar la exposición al contagio por coronavirus, muchas mujeres deciden ser sus propias estilistas y convertir su casa en un salón de belleza. Esto es posible gracias a lo fácil que es encontrar en farmacias y supermercados, productos con calidad profesional y todos los implementos necesarios para el proceso. Sin embargo, el resultado no siempre es el esperado y, de hecho, puede costar más caro. Por eso, Yanet Rabanal Marín, experta en coloración de Schwarzkopf, comparte una lista de siete errores que debe evitar a toda costa a la hora de teñirse el cabello por su propia cuenta. ¡Tome nota!

1. Enjuagar la tintura con agua muy caliente

Aunque no es lo más cómodo para muchas, lo ideal es enjuagar la melena con agua fría o tibia. El agua fría permite sellar el tinte en el cabello y que la fibra capilar se vea más brillante. Lo menos recomendable es el agua caliente, ya que abre la cutícula del cabello haciendo que se pierdan nutrientes y pigmentos de color.

2. Pensar que te vas a manchar demasiado y no lo lograrás

Uno de los miedos más grandes a la hora de tinturarse en casa, es mancharse la piel, es por esto que deciden no intentarlo, sin embargo, esto tiene solución. Lo primero que debes hacer es utilizar un polo viejo que te cubra lo mejor posible para evitar mancharte la ropa o tu piel, si el tinte cae. Luego, busca una crema que tengas en casa, puede ser facial o corporal y aplícala en los bordes del rostro, cuidando de no manchar el cabello con la crema, recuerda usar además los guantes que vienen dentro del kit de tinturación. Esto ayudará a que no te manches y puedas aplicarte el tinte sin miedo.

3. Tinturarte con el cabello muy sucio

La recomendación es esperar uno o dos días después del último lavado ya que, si la fibra capilar está muy sucia, puede que el pigmento no ingrese de la misma manera por el exceso de grasa. Asimismo, se debe evitar el uso de productos como crema para peinar y aceite, el mismo día que vas a tinturarte. Lo ideal es alcanzar un punto medio para que la grasa que esté en nuestro cuero cabelludo funcione como un agente protector de manera natural y el pigmento pueda penetrar de forma correcta en la fibra capilar.

4. Pensar que siempre debemos tinturar primero la raíz

Muchas piensan que se deben tinturar de raíz a puntas, pero esto depende del tono que tenga el cabello ya sea natural o tinturado, y la técnica que se vaya a utilizar. Los casos más comunes que se presentan son:

Cabello nunca antes tinturado: se tintura primero de medios a puntas (dejando dos centrimetros de raiz) y por último se aplica en la raíz.

Crecimiento de raíz de dos centímetros: solo debes aplicar el tinte en los dos centímetros de crecimiento y dejar el tiempo de exposición necesario, una vez se cumpla el tiempo, te aplicas la tintura restante en todo el cabello, la dejas actuar por 5 minutos y luego enjuagas.

en los dos centímetros de crecimiento y dejar el tiempo de exposición necesario, una vez se cumpla el tiempo, te aplicas la tintura restante en todo el cabello, la dejas actuar por 5 minutos y luego enjuagas. Crecimiento de raíz superior a dos centímetros: iniciar con aplicación de tintura desde donde termina la raíz hasta los medios; luego, aplicar producto en la raíz y después de unos minutos, aplicar el tinte restante en todo el cabello, esperas unos 5 minutos y enjuagas.

restante en todo el cabello, esperas unos 5 minutos y enjuagas. Cambio de tono o para oscurecer el cabello: en este caso sí se debe aplicar el tinte desde la raíz hasta las puntas.

5. Mirar rápidamente la foto y tono del empaque

Las imágenes en las cajas de los tintes son una guía de referencia, a pesar de ello, es necesario leer la descripción que las acompaña y tener en cuenta el color de la base que tienes en tu cabello, solo así sabrás con mayor exactitud el tono que obtendrás.

6. Escoger una opción muy diferente a tu color natural

Si buscas un cambio muy drástico como pasar de negro a rubio o de castaño a rojo, seguramente la mejor opción es que, la primera vez, el proceso lo realice un profesional en la materia. Pero si deseas hacer una cobertura de canas de un solo tono, emparejar el color de tus medios y puntas con la raíz que ha crecido por estos días o cambiar a un tono cercano al natural ¡claro que puedes hacerlo! Por ejemplo, si tienes el cabello castaño claro, un tono rubio medio u oscuro se verá bien, o si tu tomte es rubio claro, un tono rubio medio o incluso un castaño, también te podrá funcionar.

7. No leer las instrucciones que vienen en la caja del tinte

Parece básico, pero es uno de los errores más comunes a la hora de tinturarse. Leer las instrucciones que vienen con el producto es muy importante, solo así podrás conocer cómo utilizarlo, y todas las recomendaciones que debes tener en cuenta antes, durante y después del proceso.

VIDEO RECOMENDADO

MALOS HÁBITOS DE SUEÑO: Conoce los riesgos y problemas en la salud por no dormir lo suficiente

TE PUEDE INTERESAR