La “mamá de los pericotitos”, Nelly Beraun Paredes, es la creadora de contenido más querida por las madres de familia, quienes se identifican con sus blogs diarios donde comparte las loncheras que le envía a sus hijos al colegio. Nelly es madre, tiktoker y ahora conductora de televisión del sintonizado programa “El Gran Chef Famosos”. También se ha desempeñado como animadora de fiestas infantiles, tripulante de cabina y administradora, su currículum es extenso y evidencia que es una mujer mil oficios. Por ello, diario OJO fue en busca de la figura televisiva que está conquistando el corazón de los peruanos.

¿Cómo decidiste compartir ideas de loncheras saludables en redes?

Empecé haciendo videos de comedia con mi hijo para entretener. A mí siempre me ha gustado cocinar, subía videos de recetas, pero el boom fue cuando volvieron las clases presenciales y las mamitas encontraron en mis videos ideas para preparar las loncheras de sus hijos.

¿Cómo fue el salto de tripulante de cabina a mamá influencer?

En realidad, primero fui mamá influencer y después tripulante de cabina. Trabajé en una aerolínea en diferentes áreas, pero siempre me quedó el bichito de volar. Así fue cómo decidí cumplir ese sueño y empezar como tripulante de cabina.

¿Cuál es la parte más difícil de gestionar tu tiempo entre tu trabajo y ser mamá?

No ha sido muy difícil. Ser creadora de contenido me ha permitido gestionar mi tiempo y pasar con mis hijos. A diferencia de un trabajo de oficina, ser creadora de contenido me permite estar con mi familia e, incluso, incluirlos en mis videos.

¿Qué elementos no pueden faltar en una lonchera?

Yo incluyo cuatro tipos de alimentos: energéticos, que puede ser un pan o cereales; los formadores, que son las proteínas; vitaminas y minerales, que están en frutas y verduras y, por último, el líquido que es el agua.

¿Tienes algún consejo para los niños que no acaban la lonchera?

Hay diferentes estrategias. Con mi hijo pequeño trabajo loncheras creativas. Uso formas divertidas, colores y sus personajes favoritos para llamar su atención, los adolescentes son más difíciles Lo mejor es conversar con ellos y armar juntos una lonchera nutritiva que respete sus gustos.

¿Cuál es la clave para no perder la creatividad al preparar loncheras en casa?

Conversar mucho con nuestros hijos. Hay que conocer sus gustos, qué frutas o verduras les agradan. Con esa información puedes armar varias opciones de lonchera. Ver videos en internet también me inspira a crear nuevas ideas.

