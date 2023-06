La vida de hermanos no es color de rosa, sin embargo, Ariaan y Ruth Bravo han sabido manejar sus diferencias y sacar adelante “2 bravos”, una divertida cuenta de humor y comedia inspirada en la vida real que hoy acumula 2.4 millones de seguidores en TikTok y más de 150 mil en Instagram. Una potente comunidad de “bravers”, como ellos cariñosamente llaman a sus fans, que se han rendido ante el talento, carisma y, sobre todo, complicidad de este dúo dinámico.

ARTISTAS AUTODIDÁCTAS. Dotados de una gran capacidad para arrancar sonrisas con un humor irónico y simpático que no lastima a nadie, Ariaan (18) y Ruth (23) reconocen que este don lo han heredado de sus padres, sin embargo, ellos nunca se atrevieron a hacer comedia para otras personas. Esta historia casi se repite, pero el miedo al qué dirán o a hacer el ridículo, afortunadamente, fue derrotado. “Siempre me ha gustado el humor, pero no era extrovertida. En mi grupo de amigas o con la familia si era la payasita, solo cuando sentía mucha confianza. Ariaan me convenció para grabar videos. Gracias a Dios todos nos han recibido bien”, cuenta Ruth. Ambos necesitaban solo un empujoncito para hacer estallar toda su potencial y creatividad. “De cualquier situación que se nos ocurra pensamos en grabar un video”, afirma Ariaan. Los más de 65.7 millones de ‘me gusta’ sumados en su cuenta de TikTok confirman la gran aceptación del público ante sus ocurrencias. “Tengo una habilidad para hablar tonterías que hasta yo me asombro”, agrega Ruth entre risas.

COMO AGUA Y ACEITE. Han transcurrido dos años desde sus inicios y se sienten muy orgullosos de llevar alegría a las personas a través de sus divertidos videos simulando irreverentes situaciones como “Cuando estás de malas y te quieren robar”, “Cuando conoces a tu suegra” o “Cuando duermes por primera vez con tu novia” o en los que aparece el querido personaje de la sobrina Josefina, una niña muy audaz y espontánea. No obstante, confiesan que, a pesar de su increíble parecido físico por el que muchas veces son confundidos con mellizos, sus personalidades son completamente opuestas, por lo que en ocasiones trabajar juntos ha sido todo un desafío. “A veces nos comentan, yo quisiera llevarme así con mi hermano, pero siempre pedimos que no idealicen nuestra relación de hermanos. No es que finjamos, sino que como cualquier hermano, hay discusiones”, expresa Ariaan. “Pero cuando grabamos se nos pasa un poco el enojo. Como nos reímos a cada rato, mejoran los ánimos”, añade Ruth. El humor es su arma más poderosa.

SUEÑOS. Gracias a su humildad y perseverancia, su popularidad va en ascenso. Ambos desean estudiar actuación para entregarle lo mejor a su público y su consejo para quienes deseen seguir sus pasos es atreverse a hacer lo que más les guste. “Si Dios te dio un talento no puede quedarse escondido, tiene que ser expuesto al servicio de otras personas”, sentencia Ruth.





Ariaan (18) y Ruth (23) son dos hermanos muy reconocidos en TikTok e Instagram por sus exitosos videos parodiando situaciones de la vida real. Actualmente, son representados por la agencia Zapping Media. Para contactarlos escribir a hola@zappingmedia.pe,





