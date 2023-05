Hace 12 años, Roberto Mamani se aventuró a abrir su propia hamburguesería. En ese momento, vivía en Chorrillos y su primer local era una cochera, hoy cuenta con 14 locales en Lima y se alista para inaugurar dos más. A vísperas del “Día de la Hamburguesa”, Diario OJO lo visitó para conocer más sobre su historia.

¿Qué recuerdas de tu primer día de trabajo?

El primer día nos visitó toda la familia, amigos y conocidos. Lo que nunca me voy a olvidar es que al día siguiente solo vendimos tres hamburguesas. Fue duro porque esperábamos vender más, pero no nos desanimamos y cada día fuimos creciendo gracias a nuestros clientes.

¿Qué diferencia a los productos de Carnívoro?

Trabajamos con una receta única de la casa. Toda hamburguesa tiene un porcentaje de grasa, yo me tardé tres meses desarrollando un sabor de carne que sea sólo para Carnívoro y se usa en todos los locales.

¿Cuál es el sacrificio más grande que hiciste al emprender?

Al menos, durante 5 años, me perdí fechas importantes como el “Día del Padre”, reuniones con amigos, matrimonios. Sacrifiqué ese tiempo para hacer crecer este negocio y ahora puedo decir que, definitivamente, valió la pena.

¿Qué los hizo conocidos?

Nosotros saltamos a la fama con el “Reto Carnívoro”, eso atrajo a gente de toda Lima y nos dio mucha atención mediática. El reto consistía en comer una hamburguesa de 50 centímetros y superar el récord de tiempo que quedó en 7 minutos con 10 segundos para ganar S/. 2000 soles en efectivo.

¿Qué preparará Carnívoro para este “Día de la Hamburguesa”?

Hay una promoción con tres opciones de hamburguesas (Parrillera, Tejana y Máxima) que podrán comprar a S/. 19.90 soles, son platos súper contundentes y van a a estar disponibles hasta el 28 de mayo.

¿Qué le aconsejarías a otros emprendedores?

Sean persistentes. Hay veces en las que un negocio no resulta, pero es importante no detenerse. A veces debemos cambiar el plan para lograr la meta, pero no hay que rendirse sin haber luchado.

Me llamo Roberto Mamani

Tengo 41 años

Estudié: Gastronomía

Centro de Estudios: Escuela de los Andes

Una frase que me gusta: “Nada se consigue sin sacrificios”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “No se rindan y trabajen duro para lograr su objetivo”.

14 franquicias de Carnívoro en todo Lima, 1 en provincia y 2 próximas a abrir.

Búscalos:

Instagram: @carnivorolh

TikTok: @carnivoro.pe





