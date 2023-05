Delivery y express son dos términos muy valorados en estos tiempos. Y si los trasladamos a una propuesta gastronómica, su importancia es mayor pues hoy en día las personas siempre están ocupadas, apuradas y no tienen tiempo de preparar su comida. El chef Andrés Sifuentes vio en esta ecuación el éxito de su negocio y fue así como apostó por “Llévame Menú Express”, una propuesta que ofrece menús a bajo costo, de entrega rápida y, sobre todo, con ese sabor casero que tanto aprecian los peruanos. Inició en Chorrillos y este año abrirá su segundo local en Surco.

Diario OJO fue en búsqueda del cocinero para conocer el secreto de su acogida.

Hace 17 años te dedicas a la cocina, ¿cuál ha sido el momento más difícil?

Aunque me dediqué a la cocina desde que tenía 15 años, me gradué de cocina a los 18 años. A los 19 logré mi primer emprendimiento de anticuchos en Chorrillos, un breve proyecto, pero, si pudiera decir cuando comencé a gestar algo de manera profesional, eso fue hace 8 años que pude recién equipar una cocina industrial con mesas de acero, paredes enchapadas y todo para poder dedicarme a la cocina de lleno y con todo el potencial para crecer.

¿Cuáles son los aspectos claves para sobresalir en un negocio de comida?

El peruano come bien por naturaleza, tanto en calidad como en cantidad. Nosotros reconocimos esa característica no como dificultad, sino como oportunidad, así que hicimos un estudio de mercado y resolvimos que la rapidez, el buen servicio, el bajo costo y la limpieza era lo que valoraban las personas.

¿Cómo logras ofrecer un producto de buena calidad, a bajo costo y obtener ganancias?

Aplico las matemáticas: nada de desperdicia y me abastezco de productos de temporada. Aparte, tengo experiencia en desarrollar banquetes y ahí no debes fallar en la logística; aún en tiempos de crisis o cuando suben los alimentos, el ingenio juega mucho a favor a la hora de crear el menú.

¿Qué tan involucrado estás con el desarrollo del menú?

Siempre. Nunca dejo de ver qué insumos están de temporada, la pesca del día, hasta me guío del clima para saber qué hacer durante la semana y que sea atractivo para mi público.

¿Cuáles son para ti los alimentos más nutritivos, aquellos que no deben faltar en un menú?

En “Llévame Menú Express” el pollo, las menestras y el pescado, además de la ensalada como entrada o las sopas sustanciosas.

¿Qué platos y entradas ofreces? ¿Cuáles son los favoritos de los clientes?

Por menú ofrecemos para elegir entre 3 entradas, 3 fondos, postre y bebida, todo por S/12. También tenemos un menú de S/13 que es un poco más contundente y otro de S/12 que es una dieta especial con proteína. Uno de los platos que más piden es el chaufa de chanchito, la papa a la huancaína, la causa de verdura, el pescado en diversas salsas, el asado de pollo o pollo al horno con puré.

Iniciaste en Chorrillos y este año abriste tu segundo local en Surco, ¿qué ha implicado esta expansión?

Comenzamos a vender menú variado con postre incluido desde 2008, pero de manera no paulatina, sino para caterings, pedidos especiales, entregando a empresas, sin tener un local propio o migrando de lugar en lugar. El año pasado decidimos bautizar el negocio como “Llévame Menú Express”, enfocado solo en el recojo en puerta y delivery exactamente en la avenida Guardia Peruana 317, en Chorrillos, iniciando con una identidad, logo, eslogan, branding y estandarización, embarcándonos en una aventura complicada, sin descanso. Ahora, con el segundo local, en avenida Las Gaviotas 1481 (Surco), comenzó la expansión; el primer paso para ser una cadena ya es una realidad, demandó mucha inversión y estudio del mercado para saber el punto estratégico de ubicación.

Además de “Llévame Menú Express”, ofreces servicio de catering y tienes tu propia marca de hamburguesas empaquetadas y congeladas. ¿Qué obstáculos has sorteado para no desertar como emprendedor?

En principio, el alza de los precios de los alimentos, pues eso me reta a no elevar mis precios, manteniendo la calidad, porque la gente, sobre todo los carnívoros, se dan cuenta. Además, los que conocen mis hamburguesas empaquetadas y congeladas listas para preparar, ya no las dejan y las buscan por delivery o en ciertos puntos de venta como las tiendas de conveniencia donde tenemos una congeladora que expende toda mi línea llamada “La Moledora”.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera iniciarse en el rubro gastronómico?

Que estudie bien el mercado, que invierta lo necesario en un inicio y que no claudique al primer intento.

¿Cuáles son tus metas a corto plazo? ¿y a largo plazo?

A corto plazo, seguir dándole vida a las redes sociales y a los medios de comunicación para que sepan de mi concepto e investigar distritos y mercados para seguir abriendo puntos de venta estratégicamente. Mi meta es ser una cadena, llegar al extranjero, siempre con el concepto de menú peruano.

¿Qué experiencia te ha marcado como emprendedor?

En estos años más de una vez, frente a los fracasos, quise tirar la toalla, sobre todo cuando comenzó la pandemia, pero mi familia, esposa y 3 hijos me dieron la fuerza para continuar.

Me llamo Andrés Sifuentes Mieses

Tengo 35 años

Estudié: Cocina

Centro de Estudios: Columbia

Una frase que me gusta: “Al cliente con cariño, también en el bolsillo”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que vean que dentro de un problema, hay una necesidad”.

S/12

es el precio del menú con 3 opciones de entrada y de platos de fondo. Incluye bebida y postre. Informes al 960 341 971 (Chorrillos) o al 994 343 723 (Surco).

