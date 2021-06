¿Quieres olvidar a tu ex pareja lo antes posible? Si han pasado días, semanas o meses desde que sucedió la ruptura y su imagen sigue apareciendo en tu mente, no te sientas mal. Olvidar los recuerdos de una relación no es fácil, pero tampoco imposible. Si quieres saber cómo hacerlo, solo tienes que seguir estos pasos.

Acepta la realidad: es normal sentirse molesta, decepcionada y herida después de una ruptura, especialmente si fue causada por terceros. Sin embargo, ten presente que la relación ya se acabó y levantar los pedazos rotos ya no tiene sentido.

Mantén la distancia: no importa si terminaron en buenos términos. Si quieres olvidar a tu ex amor lo antes posible, entonces evita verlo durante un buen tiempo. Eso incluye asistir a los lugares donde usualmente iban juntos, a fin de evitar incómodos encuentros.

No lo aceches: probablemente te estés preguntando qué es de su vida o con quién está ahora. Incluso, quizás hayas cometido el error de buscarlo en redes sociales. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejada de sus perfiles hasta que te sientas lista.

No mires atrás: recuerda que una vez que la relación se rompe, nunca volverá a ser la misma, sin importar cuánto intentes reconstruirla. Es inútil que te preguntes “¿qué hubiera pasado si...?”. Mejor mira adelante y piensa en ti misma.

Trata de ver la realidad: aunque la relación haya sido hermosa, no siempre fue un cuento de hadas. No olvides el motivo principal por el cual la relación se terminó. No dejes que la nostalgia nuble tu mente y los malos recuerdos.

Mira el lado positivo de las cosas: lo que parece el fin del mundo es solo una persona que sale de tu vida. Ten por seguro que, dentro de algunos meses o años, recordarás esta ruptura con madurez y hasta con un poco de humor, pero ya no dolerá más.

¿Cómo olvidar a mi ex si aún lo amo?

Primero, tienes que entender que no hay nada de malo en amar a la ex pareja luego de una ruptura. Recuerda que el amor no se puede ir de la noche a la mañana. Lo que sí puedes hacer para borrar su recuerdo es alejarte, incluso si todavía tienes sentimientos por esa persona.

Además, debes dirigir toda tu atención hacia otras áreas importantes de tu vida que de seguro habías dejado en segundo plano, como el trabajo, la familia, los amigos, los estudios entre otros. La vida no se trata solo de amor y romance.

Por último, sé sincera y pídele a tus amigos y familiares más cercanos que eviten hablarte sobre la ex pareja, ya que su recuerdo todavía te resulta doloroso; seguramente lo entenderán.

¿Cuánto tiempo se tarda en olvidar a un ex?

Cuando te enamoras de una persona, en lo que menos piensas es en cuándo terminará. Por eso, no existe un tiempo estimado para arrancar a una persona del corazón. Además, eso depende también de otros factores, como tu nivel de resiliencia, tu estado mental y si presentas o no dependencia emocional hacia la ex pareja.

Toma en cuenta que cada uno enfrenta el adiós de manera distinta: hay quienes pueden superar a un ex en días y a otros les cuesta años. Lo importante aquí es que te tomes el tiempo suficiente para sanar las heridas, sin presiones.

¿Por qué no puedo olvidar a mi ex?

Esto sucede por diversos motivos: porque la relación ha sido muy larga, la ruptura es muy reciente o porque resulta imposible no verlo debido al trabajo, los estudios, entre otros factores.

Además de ello, es posible que no puedas olvidar a tu ex si estás cometiendo errores como idealizarlo, tratar de reemplazar su vacío con otra pareja demasiado pronto o por temor a quedarte sola.

