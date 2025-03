Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcos, de 41 años, quien vive en el distrito de Lince:

Doctora Moro, estoy pasando por una situación complicada con mi esposa, Valeria. Llevamos 6 años juntos, pero últimamente me siento agotado emocionalmente. Al principio, Vale era cariñosa, atenta y teníamos una conexión increíble. Sin embargo, en los últimos meses todo ha cambiado. El sarcasmo se ha vuelto su forma de comunicarse y, sinceramente, ya no lo aguanto.

Sé que, en sus momentos de estrés o frustración, el sarcasmo podría ser una forma de liberar tensiones, pero últimamente lo utiliza en todo momento. Incluso en las conversaciones más simples, mi esposa lanza comentarios que me descolocan y me dejan mal. Aunque trato de no tomármelo personalmente, me empieza a afectar. No sé si se da cuenta, pero su tono se siente hiriente y no puedo evitar pensar que me está atacando todo el tiempo.

Al principio pensé que quizás solo era una fase, que lo hacía sin querer, pero ya han pasado meses y la situación no mejora. He intentado hablar con ella sobre cómo me siento, pero parece que se ríe de mis preocupaciones. Me responde con más sarcasmo, como si todo fuera una broma. Me siento atrapado, porque no quiero que esto dañe nuestra relación, pero también siento que mi bienestar está en juego.

La amo, sin duda, pero este comportamiento me está alejando. He llegado a un punto donde no sé si soy yo el que está exagerando, pero no sé qué hacer para que mi pareja entienda lo que estoy viviendo. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Querido Marcos, lo primero que debes hacer es tener una conversación honesta con Valeria. Explícale cómo te hace sentir su sarcasmo, sin acusarla, solo compartiendo tu experiencia de forma tranquila. Tal vez no se dé cuenta del impacto que tiene en ti. La clave está en escucharos mutuamente y buscar juntos una forma de comunicaros que fortalezca la relación y os acerque aún más.