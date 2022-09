¿Qué alimentos, cuánto y qué textura debe tener la papilla? Es importante asegurar que esta comida sea nutritiva. La papilla debe tener consistencia espesa, que no resbale de la cuchara, porque así permite que tenga suficientes calorías.

No hay fundamento científico para tener un orden particular en la introducción de los alimentos (primero fruta, vegetales amarillos, etc.), pero debe incluir vegetales y proteínas de origen animal.

Lo recomendable es empezar con alimentos variados poco alergénicos y, a partir del octavo mes, con alimentos fuentes de gluten (trigo, centeno, avena, cebada). En cuanto a los cítricos, huevos, pescado, soya, etc., deben retrasarse su introducción solo si hay familiares con alergia a alguno de ellos u otros alimentos.

Sobre la cantidad, iniciar con una pequeña cantidad, 2 veces al día, intercalando con la leche materna. Al principio, el bebé solo aceptará algunas cucharadas y, según su apetito, la cantidad aumentará hasta una taza o más.

