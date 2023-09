Peruana dejó Ámsterdam para restaurar tradicional bar cusqueño

“Los Perros” es uno de los bares más antiguos de la ciudad imperial, con más de 26 años de existencia. Actualmente, está a cargo de Likza Zamolloa, una cusqueña trotamundo que radicó por años en Europa, pero que decidió regresar a su patria y transformar este legendario local -en el que nació, creció e, incluso, aprendió a tomar vino con su padre- en un espacio vintage y con mucha historia. Decorado con varios elementos que adquirió en sus viajes por diversas partes del mundo, especialmente de Ámsterdam, la ciudad que mejor la trató, su negocio ha encantado a locales y extranjeros, sobre todo por su servicio y hospitalidad.

Diario OJO conversó con la emprendedora sobre el concepto de su bar y los desafíos que ha enfrentado por la alta competencia en una de las ciudades más visitadas del Perú.

¿Qué te impulsó a abrir un local en Cusco y dejar tu vida en Ámsterdam?

He tenido muchos años en Europa, 27 para ser exactos. Siempre quise volver a Perú y, en el 2020, se me presentó esto y lo vi como una opción para generar trabajo y también mi futuro en mi país. El área de servicio y hospitalidad me apasiona.

Bar "Los Perros" está decorado con varios elementos que su dueña adquirió en sus viajes por diversas partes del mundo. Esta vajilla se la regaló su suegra.

¿Por qué te fuiste al extranjero?

Para conocer, viajar y tuve la opción de quedarme y trabajar en el área de servicio y hospitalidad. Me fue realmente bien. Siempre estuve trabajando en hoteles, restaurantes. En Ámsterdam he tenido experiencia en cafeterías y muchas cervecerías, entre ellas, la compañía Heineken.

¿En qué se distingue “Los Perros” de otros bares?

Nosotros somos un bar clasic, el hecho de ser vintage lo hace diferente. También la forma en cómo atendemos, más personal. Tenemos una gran cantidad de tipos de cerveza, la mayoría con estilos europeos. La coctelería es clásica, preferimos darle algo fijo y seguro a nuestros clientes, y nuestra comida es más mediterránea. Un poquito de todo el mundo.

Likza Zamolloa, una cusqueña trotamundo, es la actual dueña del bar "Los Perros".

“Los Perros” es uno de los bares más antiguos de Cusco.

¿Hay mucha diferencia entre el servicio al cliente en Europa que en nuestro país?

La diferencia es abismal. En Perú hay muchos negocios donde uno entra y el mesero o bartender se limita a entregarte la carta y nada más. Lo que nosotros hacemos es que el cliente tenga una buena experiencia. Hay gente que necesita conversar con alguien, sobre todo en nuestro bar, porque hay mucho extranjero que viaja solo, entonces tenemos casi la obligación de que esta persona se sienta contenta. Esa es la gran diferencia.

FICHA

Me llamo

Likza Zamolloa

Tengo 43 años

Estudié: Arquitectura y Diseño de interiores

Centro de Estudios: Universidad Andina del Cusco y Volksuniversiteit Amsterdam

Una frase que me gusta: “Non stop” (Nunca pares).

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que se arriesguen porque una vez adentro no hay quien te pare”.

S/5 a S/20 oscilan los precios de las cervezas en este tradicional local ubicado en Tecsecocha 474, Cusco.

