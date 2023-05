Empezó contribuyendo con el medio ambiente siendo ciclista urbano y comprando responsablemente, es decir teniendo en cuenta las características sociales y laborales del entorno de producción de cada producto y su impacto en el planeta. Poco a poco, Fernando Rodríguez asumía un compromiso de sostenibilidad que después se convertiría en una idea de negocio. Fue así como, desde el 2019, trabajó para crear Ecolution Perú, una marca ecológica con artículos de belleza, cosmética y cuidado personal. Iniciaron con la venta solo de shampoos y acondicionadores y hoy cuentan con más de un centenar de productos. “La mayoría de nuestro portafolio es elaborado aquí en nuestro país. A su vez, trabajamos de la mano con emprendimientos aliados y comunidades en provincia”, explica Rodríguez.

Diario OJO conversó con el administrador de empresas sobre los desafíos del sector de productos ecológicos.

¿Por qué es importante escoger productos de cosmética natural y evitar los productos convencionales?

Porque permiten un mejor cuidado y bienestar de la piel y, en general, del cuerpo al ser más suaves, de rápida absorción y de mejor nutrición. Además, se promueve un beneficio no solo al consumo local peruano, si no a los productores con los que trabajamos, mejorando su economía y legado. Dejar de lado los convencionales, por otro lado, permite tener una experiencia libre de sintéticos, conservantes artificiales y otros componentes que a veces no se pueden evitar al pertenecer a una industria masiva.

En un país como el nuestro donde todavía no hay una cultura sólida de sostenibilidad, ¿qué implica sostener un proyecto de productos ecológicos?

Definitivamente es la información. Somos aún muy sensibles ante el fuerte impulso de consumo de las grandes industrias con productos en empaques poco sustentables o con escasas acciones de impacto positivo ecológico en el país.

Inicialmente, ¿cómo fue la respuesta del público?

Fue sorprendente. Recuerdo que nuestra proyección de barritas de shampoos en el momento de lanzamiento fue de 50 unidades en el primer mes y de 150 unidades en el segundo. Logramos en el primer mes tener una demanda de 200 y casi 400 en el siguiente. Tuvimos que reformular algunos procesos para aumentar la capacidad instalada.

¿Cómo se fabrican los productos ecológicos y qué procesos de calidad pasan?

Son elaborados de forma artesanal. Las formulaciones son diseñadas previamente y aprobadas por una mesa de trabajo junto un equipo que cuenta con un químico farmacéuticos y un experto en dermatología. Y seguimos procedimientos de buenas prácticas de manipulación para las elaboraciones, distribución y con ejecución de manuales estrictos para la conservación y comercialización.

¿Cuál o cuáles son los productos estrella de su marca?

Nuestras barritas de shampoo y acondicionador son las preferidas de nuestra ecotienda.

¿De dónde provienen sus productos? ¿Algunos los elaboran íntegramente en Perú?

La mayoría de productos de cuidado personal que presenta Ecolution son elaborados aquí en nuestro país trabajando, a la vez, de la mano con emprendimientos aliados y comunidades en provincia para la elaboración de algunos productos como nuestras jaboneras de bambú. Otros productos, como algunos aceites de origen vegetal, son importados ya que su producción no puede ser realizados en Perú por temas de clima o capacidad de producción del producto.

¿Entre qué precios oscilan sus productos?

Puedes encontrar nuestros eco productos desde S/9.90 y S/32.00, brindando alternativas más económicas versus establecimientos ecológicos. Además de packs y promociones especiales que puedes armar en nuestra página y en diversas ferias que participamos. Somos parte de “Bazar Jardín abierto” que nos da la oportunidad de tener un espacio físico por el Día de la Madre, brinda apoyo a los emprendedores.

Actualmente, ¿cuántos productos forman parte de su portafolio?

Al día de hoy contamos ya con más de 100 productos ecológicos de bio cosmética natural y de cuidado personal. Siendo el 95% de ellos propios.

¿Cuáles consideran los puntos importantes para sacar a flote un emprendimiento vía digital?

Innovar, apostar por nuevas tendencias y analizar mucho la experiencia del usuario. Para desarrollar nuestros canales solemos realizar mesas de trabajo e invitar a nuestros clientes para saber qué podemos mejorar y transformar.

¿Cuál es su filosofía empresarial y de marca?

Inspirar y convertir lo ecológico en una eco revolución que cambie nuestras vidas y el mundo.

¿Qué metas que les gustaría alcanzar en los próximos años?

Estamos trabajando en un proyecto de exportación y, en paralelo, deseamos desarrollar campañas de concientización sobre cómo tomar acciones reales y al alcance de nuestras manos para hacer nuestro mundo más sostenible.

