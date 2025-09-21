Falta poco tiempo para la llegada de la primavera, época ideal para compartir momentos especiales con amigos y familiares. Para estas reuniones, los expertos del nuevo Pisco Pozo Santo, elaborado en el valle de Lunahuaná, proponen una receta fácil, refrescante y deliciosa: un pisco punch casero.
1. Prepara los ingredientes: Coloca 2 oz de pisco acholado, 1.5 oz de jugo de piña natural y 0.5 oz de jarabe de goma en una coctelera con hielo.
2. Agita: Mezcla vigorosamente hasta que la preparación esté bien fría y homogénea.
3. Sirve: Vierte la mezcla en un vaso alto con hielo y añade 2 oz de agua con gas.
4. Disfruta: Decora con una rodaja de limón y comparte este refrescante cóctel con amigos y familiares.
Con esta propuesta, se invita a celebrar con sabor peruano, transformando cada brindis en un momento único de alegría y cercanía. La frescura del Pisco Punch tropical no solo despierta los sentidos, sino que también convierte cualquier reunión en una experiencia memorable, donde cada sorbo refleja la tradición, calidad y pasión de Lunahuaná.
