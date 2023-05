Desde que bajan las temperaturas, la preferencia por bebidas calientes y sopas es evidentes y esto ocurre porque entibian el cuerpo y, en cierta medida, también ayudan a moderar la necesidad de picotear a deshora.

Lo que perdemos de vista es que cuando las sopas o cremas se toman como entrada durante el almuerzo, desplazan las ensaladas que deberían consumirse a diario.

No obstante, son las verduras en ensalada las que completan las vitaminas, minerales y fibras que tu cuerpo necesita. No es lo mismo si las comes en sopa porque la cantidad no es equivalente y, si hablamos de cremas, al estar licuadas pierden la fibra.

Si deseas consumir estos platos resérvalos para la cena. Las bebidas calientes y caldos te calientan e hidratan muy bien a lo largo del día, pero a las ensaladas, dales un lugar especial. Recuerda que pueden servir como entrada o plato de fondo.

