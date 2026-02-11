Durante años, los negocios se centraron en publicar contenido y esperar a que el cliente llegara. Sin embargo, con redes sociales cada vez más saturadas, esta espera se ha vuelto costosa. Hoy, la tendencia marca un retorno a la iniciativa, y es salir a buscar al cliente a través de campañas de WhatsApp, pero bajo una lógica de respeto y valor.

El aumento del costo de la publicidad y la fatiga digital han hecho que las tácticas pasivas pierdan fuerza. Por ello, las empresas están tomando el control de su crecimiento enviando mensajes directos, pero altamente seleccionados. Por ejemplo, en lugar de enviar una promoción a miles de desconocidos, un negocio ahora puede contactar solo a quienes realmente necesitan su producto en ese momento exacto.

Esta evolución busca eliminar las llamadas molestas y el spam. Se trata de iniciar conversaciones que resuelvan dudas reales, donde el mensaje se perciba como una ayuda y no como una interrupción. El beneficio es claro y radica en hablar directamente con la persona interesada, se genera confianza inmediata y se cierran ventas en menos tiempo, sin desgastar la imagen de la marca.

Expertos de Plataformas como YaVendió! ejemplifican cómo estas campañas pueden integrarse de forma natural al día a día de un negocio. La tecnología facilita que incluso un emprendedor pequeño pueda organizar sus contactos y enviar mensajes personalizados que no parezcan escritos por un robot, transformando el contacto directo en un servicio de alto valor para el cliente.

David Tafur Vásquez, CEO de la YaVendió!, comenta que el éxito está en ser oportunos. “Hoy, buscar al cliente no significa invadir su espacio, sino estar presente donde él ya está: en su chat de WhatsApp. Si el mensaje es relevante y ayuda al usuario, la venta deja de ser una presión para convertirse en una solución natural”, afirmó el ejecutivo sobre este cambio de estrategia.

Así, las marcas peruanas están redescubriendo el poder de la venta directa. Al dejar de depender pasivamente de los algoritmos y tomar el control de su crecimiento, convierten la prospección en un motor predecible y eficiente para sus negocios.