En la Sala de Actos de la Beneficencia de Lima se realizó un emotivo homenaje por el 17 Aniversario de Dulce Perú, que a lo largo de este tiempo viene impulsando el amor por nuestros postres de antaño.

Su directora Elizabeth Du Bois, expresó su profundo agradecimiento a los colaboradores de distintas partes del Perú que continúan acompañándola por más de una década de trayectoria.

Manifestó sentirse muy contenta gracias a los emprendedores, empresarios, clientes y a toda la familia que compone Dulce Perú porque sin ellos no existiría este sueño que ahora es una realidad.

“No hubiera sido realidad sin el apoyo de tantos dulceros por su pasión por fomentar los postres peruanos y rescatarlos. El sentir de las ferias donde participamos no es ganar dinero sino rescatar nuestra tradición dulcera”, agregó.

Por su parte, Luciano Revoredo, Jefe de la Oficina de Gestión del Patrimonio Cultural de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, expresó un gran saludo y reconocimiento por los 17 años de Dulce Perú en la preservación de la tradición repostera que forma parte del patrimonio vivo de nuestro país, no solo por el rescate de los postres antiguos sino por generar oportunidades para cientos de emprendedores que apuestan por el desarrollo social a través de la cultura gastronómica.

“Destacar el valor y el compromiso de Elizabeth, conozco el trabajo incansable que realiza y por la idea genial de unir la repostería y el pan llevándolos por todo el Perú es extraordinario”, anotó.

En este aniversario se premió a dulceros y panaderos de diversas partes del Perú que forman parte de la familia de Dulce Perú. Entre los premiados están:

José Pasara - queso helado Charito (emprendimiento arequipeño con muchos años de trayectoria)

Efraín Macassi – King Kong Real (emprendedor de Lambayeque, cuya tradición rindió un dulce homenaje en honor al Papa León XIV)

René Urquizo- Dulcería Santa Rosa (un rincón emblemático en Magdalena del Mar que guarda las más dulces recetas de la historia limeña). Entre otros más.

Un poco de la dulce historia

El aniversario de Dulce Perú será este 8 de diciembre. Cumple 17 años rescatando los postres tradicionales para que las nuevas generaciones los conozcan, difundan y no se pierdan. La empresa nació en el año 2008 con el objetivo de rescatar y promover a nivel nacional y del mundo nuestros postres tradicionales.

Cabe recordar, que en el año 2008 Elizabeth Duo Bois pconvocó el primer concurso de dulces tradicionales que tuvo como escenario inicial las playas del sur de la capital donde tuvo una enorme acogida por los veraneantes.

Posteriormente, se trasladó a Lima y desde el 2009, la Asociación Dulce Perú, dirigida por Elizabeth Du-Bois, viene celebrando los cuartos sábados del mes de abril el Día del Dulce Peruano con el fin de promover el rescate de los postres de antaño que muchas veces se han ido perdiendo, además de dar a conocer a los reposteros más emprendedores de todas partes del país.

Pero Dulce Perú sigue avanzando en su meta y se internacionalizó ya que ha participado en eventos de gran importancia en diferentes países como Francia, Chile, Estados Unidos con gran amor, pasión y corazón.