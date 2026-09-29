Prepararse con anticipación es fundamental para que los emprendedores protejan sus negocios y aseguren la continuidad de sus operaciones ante el Fenómeno El Niño. Contar con un plan preventivo, ordenar las finanzas y establecer medidas de contingencia puede marcar la diferencia frente a posibles imprevistos.

En ese contexto, José Callegari, Líder del Programa Contigo Emprendedor del BCP, comparte 5 recomendaciones para que los emprendedores reduzcan riesgos y fortalezcan la capacidad de respuesta de sus negocios:

Separa un fondo de emergencia: frente a los gastos o pérdidas imprevistas, es de suma importancia contar con una reserva de dinero destinada exclusivamente a situaciones de emergencia. Esto te ayudará a afrontar con mayor tranquilidad cualquier desafío que impacte en tus operaciones. Revisa las condiciones de tu local y protege tu mercadería: verifica el estado de tus techos, canaletas y puntos críticos expuestos a las lluvias. Coloca tu mercadería y documentación importante en un lugar seguro y, si es necesario, implementa medidas de mantenimiento. Asegura el abastecimiento de productos claves: identifica los insumos o productos indispensables para mantener tu negocio operativo y revisa periódicamente tu nivel de inventario. Coordina con anticipación con tus proveedores y evalúa alternativas de abastecimiento para responder ante posibles retrasos. Diversifica tus canales de venta: contar con alternativas a la atención presencial te permitirá mantener tu negocio operativo ante cualquier eventualidad. Fortalece desde ahora tus canales digitales, como redes sociales, WhatsApp o plataformas de venta virtual, para seguir conectado con tus clientes y generar ingresos. Define un plan de comunicación con tu equipo: establece con anticipación cómo se mantendrán en contacto, qué responsabilidades asumirá cada persona y cómo actuarán si la atención presencial se ve interrumpida. Una coordinación clara permitirá responder de manera rápida y mantener el negocio operativo.

La prevención y planificación oportuna son la mejor estrategia para que un negocio pueda enfrentar el impacto del Fenómeno El Niño. Tomar medidas adecuadamente permite cuidar de uno mismo, del equipo de trabajo y de la continuidad del negocio frente a cualquier peligro.