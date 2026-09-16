Cada segundo domingo de septiembre, el Perú celebra una gastronomía reconocida por la diversidad de sus platos y la riqueza de sus ingredientes. Pero antes de que lleguen a una cocina, existe una cadena de trabajo que pocas veces vemos y que resulta fundamental para conservar su calidad, procesamiento adecuado y aprovechamiento máximo.

La importancia de esta actividad también se refleja en su crecimiento. Las agroexportaciones peruanas superaron los US$ 15 mil millones en 2025, un incremento de 17.3 % frente al año anterior, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Este dinamismo plantea mayores exigencias para una industria que necesita procesar alimentos de manera eficiente, reducir pérdidas y responder a estándares de calidad cada vez más rigurosos.

Parte de esa respuesta está llegando de la mano de la tecnología. En las plantas de producción, sensores pueden controlar la temperatura de un alimento, sistemas automatizados regulan cantidades y tiempos, y los equipos generan información que ayuda a detectar una variación antes de que termine afectando un lote completo. La innovación no siempre significa hacer algo completamente nuevo, sino lograr que un proceso sea más preciso, seguro y eficiente.

Sin embargo, una planta no se vuelve más eficiente únicamente por incorporar maquinaria moderna. También necesita profesionales técnicos capaces de entender cómo funciona, operarla correctamente, anticipar fallas y realizar mantenimiento.

“La tecnología permite que una planta sea más eficiente, pero es el talento humano el que convierte esa tecnología en resultados. En la industria alimentaria, cada decisión cuenta, por eso, se necesitan profesionales técnicos que no solo operen equipos, sino que interpreten la información y se anticipen a los problemas. El futuro no está solo en tener máquinas más inteligentes, sino en contar con personas preparadas para tomar mejores decisiones con ellas”, explica Raúl Córdova, jefe de la Escuela de Industrias Alimentarias y Gastronomía de SENATI.

Esta evolución abre distintos campos de desarrollo para los profesionales técnicos. De acuerdo a su especialidad, pueden participar en áreas de producción, procesamiento de alimentos, control de calidad, mantenimiento industrial, automatización, supervisión de equipos y mejora de procesos, tanto en empresas alimentarias como agroindustriales, pesqueras y de bebidas, con oportunidades de remuneración que pueden alcanzar los S/3,500 en sus primeros años, dependiendo del puesto, la experiencia y el sector.

La digitalización de las plantas también está sumando conocimientos relacionados con sistemas de control y manejo de información. Por ello, en el Día de la Gastronomía Peruana, mirar más allá del plato permite reconocer a toda la cadena que hace posible que nuestros productos puedan ser transformados, conservados y aprovechados. La innovación también ocurre allí: en plantas donde la tecnología avanza y donde contar con profesionales técnicos preparados y especializados será fundamental para acompañar el crecimiento y la modernización de la industria alimentaria peruana.