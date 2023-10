El envejecimiento cutáneo se produce debido a las agresiones externas causadas por la exposición a la radiación UV, la contaminación y los malos hábitos alimenticios. Debido a esto, se produce un aumento de los radicales libres responsables de causar daños en la piel a través de procesos oxidativos. Como resultado, la piel del rostro se vuelve opaca, con pérdida de luminosidad y textura no uniforme.

Con el paso del tiempo, la capacidad natural de defensa antioxidante de nuestra piel disminuye, lo que provoca un incremento en la formación de radicales libres. Sin embargo, existe una buena noticia: podemos proteger nuestra piel de estos efectos dañinos mediante el uso de antioxidantes. La vitamina C, en particular, ha demostrado ser un antioxidante altamente efectivo.

Sobre los beneficios de la vitamina C en la rutina de cuidado de la piel, Fiorella Solari, gerente de Marketing de Producto de Natura, comenta: “El nuevo Sérum Intensivo Antioxidante de Chronos contiene antioxidantes de la Amazonia que estimulan los mecanismos antioxidantes de la piel. Además, presenta una concentración del 15% de vitamina C en su fórmula, que combina la vitamina C pura y la vitamina C estabilizada. Ambas actúan a lo largo del tiempo para neutralizar los radicales libres en las capas superficiales de la piel, proporcionando una acción inmediata y duradera.”.

La experta de Natura señala que los beneficios de la vitamina C en la piel del rostro son múltiples:

1. Uniformización del tono de la piel: la vitamina C estabiliza los radicales libres y repara los daños que causan, lo que resulta en un tono de piel más uniforme y una textura mejorada. Esto conduce a una tez radiante.

2. Estimulación del colágeno: uno de los aspectos más destacados de la vitamina C es su capacidad para estimular la producción de colágeno en la piel. El colágeno es fundamental para mantener la piel firme y elástica, lo que contribuye a una apariencia más joven.

3. Defensa contra factores ambientales: actúa como una barrera efectiva contra los radicales libres generados por la exposición solar y la contaminación. Al fortalecer las defensas naturales de la piel, ayuda a que esta sea más resistente a los efectos del entorno.

