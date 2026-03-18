Encontrar estacionamiento en Lima o cualquier ciudad concurrida puede ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando se va al trabajo, a un paseo o un evento. No obstante, hoy en día existen alternativas que permiten encontrar estacionamientos o reservarlos con anticipación a precios muy por debajo de las tarifas usuales.

“La tecnología nos permite acceder a espacios más accesibles que en el mercado tradicional no se encuentran”, señala Katherinne Oyarce, CEO de Park GO, quien comparte recomendaciones para ubicar cocheras de manera más práctica y económica.

PLANIFICAR. Antes de salir, revisar con anticipación las opciones de estacionamiento cercanas al destino ayuda a evitar pérdidas de tiempo. Llegar fuera de hora punta permite acceder a espacios más disponibles y menos costosos.

RESERVAR. Existen aplicaciones que permiten encontrar y reservar cocheras anticipadamente, incluso desde S/.2 la hora. Esta opción evita el estrés de buscar al llegar y garantiza un lugar seguro.

MENSUAL. Si se estaciona seguido en una zona específica, alquilar un espacio mensual puede significar un ahorro considerable frente a pagar por hora y permite planificar gastos.

RESIDENCIALES. Hoy se encuentran espacios en edificios residenciales, una alternativa que antes era poco común. Esta opción suele ser más accesible y cómoda, además de ofrecer seguridad adicional.

COMPARAR. Antes de decidir, comparar las tarifas entre distintas apps o zonas de estacionamiento. Esto permite elegir la opción más barata sin sacrificar seguridad ni cercanía al destino.

TIPS. Evitar dejar objetos de valor visibles y estacionar en lugares iluminados aumenta la seguridad y brinda mayor tranquilidad al regresar al vehículo.

Los estacionamientos públicos suelen ser más económicos. Revisar horarios de mayor disponibilidad y priorizar lugares seguros.

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