A pocas semanas del inicio del año escolar, muchas familias comienzan a reorganizar su presupuesto para cubrir gastos como útiles, uniformes y materiales educativos. Esta etapa puede también representar una oportunidad para tomar mejores decisiones de compra, revisando qué se necesita realmente, y aprovechando los mejores precios. Por ello, expertos de Supermercados Metro comparten cinco ideas prácticas para ahorrar y manejar de mejor manera esta etapa.

1. Planifica antes de comprar

Evitar las compras de último momento ayuda a tomar mejores decisiones. Revisar con anticipación la lista de útiles, verificar qué artículos ya se tienen en casa y definir un presupuesto permite organizar las compras de manera más eficiente. Además, comprar con tiempo reduce el riesgo de no encontrar determinados productos o pagar precios más altos.

2. Elige productos duraderos

Optar por útiles escolares resistentes y uniformes de buena calidad puede representar un mayor gasto inicial, pero resulta más conveniente a lo largo del año. Mochilas, cuadernos y prendas duraderas reducen la necesidad de reposiciones y ayudan a evitar gastos adicionales.

3. Aprovecha las promociones de forma inteligente

La temporada escolar es un buen momento para organizar compras y aprovechar ofertas. En Metro, con la promoción “Raspa y Gana Escolar 2026”, quienes adquieren productos de marcas auspiciadoras pueden participar y ganar desde laptops y útiles hasta la mensualidad del colegio por un año. La promoción estará vigente hasta el 11 de marzo de 2026 en todas las tiendas del país.

4. Revisa y reutiliza

Antes de comprar todo nuevamente, conviene revisar mochilas, cartucheras, uniformes y otros artículos que aún estén en buen estado. Muchos pueden reutilizarse con pequeños arreglos, como una limpieza o una costura, lo que permite reducir gastos y fomenta un consumo más responsable.

5. Coordina intercambios con otros padres

Conversar con otros padres de familia puede abrir la posibilidad de intercambiar o adquirir a menor costo libros, uniformes o materiales escolares que estén en buen estado. Esta práctica no solo permite ahorrar, sino que también fortalece la colaboración dentro de la comunidad educativa.

