Si considera que este 2021 no fue su mejor año, ya sea porque perdió su trabajo, falleció un familiar o no pudo cumplir sus metas pactadas por diversos motivos, la psicóloga de Psicólogos en Lima, Jetsabel Gianina Jarama Barbieri, brinda algunas herramientas para que pueda afrontar esta situación e inicie un 2022 renovado.

Realizar evaluación.

La especialista detalla que por más que crea que su año fue malo, siempre hay algo que rescatar y de eso debe aferrarse para empezar el 2022. “Por ejemplo, puede hacer un listado de las cosas buenas y malas que le han pasado. En ese momento evalúe lo positivo que le han dejado. Al interiorizar esto, tendrá motivación y esperanza en que el próximo año será mejor”, explicó.

Prolongar metas.

Las personas deben tener claro que se está acabando un año, no la vida; por lo tanto, puede continuar con sus metas el próximo año, en caso no las haya cumplido. “No porque hayan tenido complicaciones significa que ese sueño u objetivo debe ser olvidado, por el contrario, deben incluirlo en su lista de metas anuales y ponerlo como prioridad. Incluso, pueden buscar una nueva forma para cumplirlos. Traten de ser positivos”, expresó Jarama.

No a la competencia.

Procure no comparar sus avances del 2021 con los de sus familiares o amigos porque esto solo alimentará la melancolía de lo que vivió. Enfóquese en usted.

Frases motivacionales.

Es crucial tener no solo la intención de que el 2022 sea mejor, sino también la seguridad y demostrarlo a través de las palabras. Utilice frases motivadoras como “yo lo voy a lograr”, “este es mi año”, “el 2021 ya pasó”, “no me quedaré en el pasado”, etc.

Ojo al dato:

Una de las cualidades que deben trabajar estas personas es la resiliencia para poder encontrar su fuerza interior.

