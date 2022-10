El Día Mundial de la Alimentación no es el día en que hablamos de las propiedades del alimento y la salud sino el día en que tomamos conciencia de los millones de personas que pasan hambre.

Somos más de 7 mil millones de humanos en este planeta y producimos alimento para cubrir el hambre de cada una de estas almas; sin embargo, la distribución, el acceso, el cambio climático, las crisis económicas siguen siendo el motivo por el cual este 2022 el número de personas con hambre creció de 282 millones a 345 millones.

Quizás pienses que este llamado a la toma de conciencia no te corresponde, pero yo te pregunto: ¿cuántas veces has desperdiciado alimento? En tiempos de pandemia sufrimos restricciones y agotamiento de insumos que generó un comportamiento compulsivo por comprar frente al temor de no tener. Esa sensación es la que puede vivir cada día quien padece hambre. Tomemos conciencia de esta realidad y busquemos formas de sumar para combatir el hambre.