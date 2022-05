La mejor manera de bajar de peso, según el Dr Pérez Albela

El doctor José Luis Pérez Albela no es ajeno al verano 2019 que está a la vuelta de la esquina y por ello dio sus mejores consejos para todas aquellas personas que quieran perder esos kilos de más en esta temporada.

El reconocido médico explicó que ni bien uno se propone bajar de peso, lo primero que se debe hacer es buscar la causa de esta subida.

¿Cómo bajar de peso? El doctor José Luis Pérez Albela responde

El doctor nos explica cada uno de sus consejos de oro para perder los kilos de más y nos revela cuáles son los alimentos para bajar de peso y cuáles no

- Consumir algas

Es una regla de oro. Este producto debe comerse por lo menos una vez a la semana

- No consumir azúcar

De ningún tipo, ni panela, ni nada. La stevia podría ser, pero con moderación

- Consumir Lecitina

La lecitina ayuda al hígado y el hígado produce su lecitina endógena pero con B6.

Se puede consumir también piridoxina, el doctor recomienda pedirlo como genérico de 200 ml.

Cuando juntas la lecitina con la piridoxina, esta mezcla te hace perder líquidos.

- Comer arroz integral con quinua

El arroz integral tiene fibra y la quinua un alto valor nutritivo

Tips para bajar de peso:

El doctor José Luis Pérez Albela fue sincero y dijo que, “si ganaste peso, 20 kilos en varios años, es una locura quemarlos en 3 meses, se llama ignorancia”.

Por ello, pidió cambiar los hábitos y esto nos ayudará a quitar nuestros kilos de más.

“Comer más despacio y dormir más temprano, son dos reglas de oro para bajar de peso”.

Hacer una siesta de media hora con los ojos bien tapados y ya no vas a querer comer en la noche tanto. Sino haces la siesta, comes de más en la noche, porque la siesta te da energía bioeléctrica y si no haces la siesta, se confunde con energía calórica.

Ejercicios para bajar de peso

Caminar 30 hora en la mañana y media en la tarde y tranquilo vas a ir perdiendo peso, pero nada de azúcar porque da falsa hambre.

