El trastorno de personalidad narcisista es una afección mental que ocasiona que las personas se sientan superiores y tengan una necesidad profunda de recibir atención excesiva.

En la siguiente nota, Karina Otoya, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explica cómo reconocer a estas personas en nuestro entorno y qué efectos puede generar tenerlas cerca.

Principales características

Un narcisista suele ser arrogante, manipulador, orgulloso y envidioso. Se preocupa por la belleza de manera exagerada, busca ostentar sus cosas materiales y se siente superior, ya que tiene una sobrevaloración de sus cualidades. Asimismo, cree que debe tener más privilegios o derechos que otros y le cuesta recibir críticas o algún comentario desaprobatorio porque siempre quiere tener la razón. Sin embargo, no tiene filtros al momento de atacar.

Posibles causas

La especialista detalla que hay ciertas condiciones que pueden predisponer a sufrir este trastorno. “Una de ellas es la mala relación con los padres en la infancia porque los progenitores no han podido cubrir sus necesidades afectivas”, recalca. También se suele desarrollar cuando se vive con otras personas narcisistas en el hogar. La docente detalló que, principalmente, las señales se presentan en la adolescencia, pero se desarrollan en la juventud y adultez. Por ello, es importante que los cuidadores estén atentos a sus hijos en la infancia y eviten cubrir su ausencia en el hogar con regalos.

Efectos

Al tener poco filtro y empatía al momento de relacionarse, los narcisistas siempre tendrán dificultades para socializar y establecer vínculos amorosos.

Recomendaciones

En caso haya detectado que un familiar sufre este trastorno y no quiere reconocerlo, lo ideal es que usted vaya a una orientación psicológica para que sepa cómo tratarlo y no se tome ninguna de las actitudes a nivel personal. Sin embargo, si no puede manejarlo y siente que al estar cerca daña su autoestima, lo mejor es alejarse.

OJO AL DATO:

Otoya manifestó que los narcisistas no se dan cuenta del trastorno que tienen, por ello es difícil que ellos busquen ayuda y acepten que tienen un problema. Los narcisistas consideran que sus relaciones amicales, amorosas o familiares no funcionan por la culpa del otro. Nunca ven su error.

