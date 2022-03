El dolor menstrual no es nada fácil, pero el dolor y la incomodidad que no está relacionado con el ciclo mensual, muchas veces es agobiante, por lo que no se debe ignorar. El dolor podría provenir de su vagina (el órgano interno) o de los labios y la piel que forma su vulva (sus genitales externos).

“Muchas mujeres piensan que todo es lo mismo”, dice la especialista en salud de la mujer, Jessica Strasburg, MD . , “Para mucha gente, tu vagina incluye la vagina y la vulva”, dice ella. “Pero la causa de este tipo de dolor es muy diferente”. “Si bien su mente puede pensar directamente en el cáncer, rara vez es una causa”, afirma la doctora de Cleveland Clinic.

1. Infecciones vulvares

Tanto la candidiasis como las infecciones por herpes genital son afecciones vulvares que pueden causar el tipo de dolor vaginal del que estamos hablando.

Las infecciones por hongos causan hinchazón, picazón y dolor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar. Las infecciones por levaduras pueden ser provocadas por antibióticos. El herpes, entre otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), como la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis, también pueden causar dolor vaginal, picazón y ardor.

En muchos casos, puede tratar una candidiasis con medicamentos de venta libre. Pero consulte a su médico si el problema persiste. Las ETS requieren medicamentos recetados. Si le diagnostican una ETS, su pareja también necesitará pruebas y tratamiento para prevenir la reinfección.

2. Vulvodinia

Se desconoce la causa subyacente, pero la afección provoca relaciones sexuales dolorosas y sensaciones de herida, palpitaciones, ardor, escozor y picazón. En otras palabras, no es agradable.

“La vulvodinia realmente puede afectar su vida porque evita las relaciones sexuales y es incómodo usar ciertos tipos de ropa”, dice el Dr. Strasburg. “Sientes que algo siempre está mal. Puede causar una gran angustia emocional”.

Puede aliviar los síntomas usando ropa holgada y ropa interior de algodón sin costuras. Cámbiese de ropa después de hacer ejercicio. Los medicamentos tópicos y orales recetados por su médico podrán tratar correctamente la vulvodinia, así como la terapia cognitiva conductual.

3. Quiste de Bartolino

Estos quistes comunes se desarrollan cuando las glándulas de Bartolino responsables de la lubricación vaginal se bloquean. Muchos quistes de Bartolino no causan dolor y no siempre requieren tratamiento.

Estos bultos sensibles en la abertura vaginal pueden llenarse de pus y causar dolor debido a la infección. Puede notar el dolor ya sea que esté sentado, caminando o teniendo relaciones sexuales.

Intente sentarse en un baño tibio para aliviar su malestar. “Hable con su médico si el dolor o la hinchazón persisten. Puede ser necesario un drenaje quirúrgico o antibióticos”, dice el Dr. Strasburg.

4. Endometriosis

La endometriosis ocurre cuando el revestimiento del útero crece en otras áreas de la pelvis. Es una causa común de dolor pélvico y también puede provocar dolor vaginal y vulvar.

Esta condición no solo causa más dolores menstruales y dolor durante las relaciones sexuales, sino que también puede causar infertilidad. Otros síntomas incluyen: movimientos intestinales dolorosos, dolor al orinar, fatiga, náusea, estreñimiento y diarrea.

Muchos estudios muestran que existe un riesgo pequeño pero mayor de cáncer de ovario en mujeres con endometriosis. Los analgésicos de venta libre pueden ayudar a aliviar los síntomas. Si los problemas persisten, su médico puede sugerir terapia hormonal u opciones quirúrgicas, incluida la histerectomía.

5. Problemas en el suelo pélvico

Hay muchas cosas que pueden causar dolor en el piso pélvico, lo recomendable es que consultes con un médico para identificar cuál es la razón principal. Una causa común es la disfunción del piso pélvico o el espasmo del elevador, donde los músculos de esta zona sufren espasmos como reflejo de otros tipos de dolor.

El síndrome de congestión pélvica (similar a las venas varicosas, pero en la pelvis) y la irritación del nervio pudendo (uno de los principales nervios de la pelvis) también pueden causar dolor pélvico.

En última instancia, identificar si existe un patrón en su dolor puede ayudar a su médico a tratarlo. “Preste atención a sus síntomas y evalúelos lo antes posible”, dice el Dr. Strasburg. “Lo más importante es visitar al médico. Y, si no ve una mejoría, es posible que deba ver a un especialista”.

La incomodidad pélvica también puede provocar una disfunción urinaria e intestinal.

TE PUEDE INTERESAR:

Overthinking: Pensar demasiado las cosas y querer tener todo bajo control puede afectar su salud

Pamela Franco desmiente EN VIVO a Karla Tarazona: “No nos invitaron a la fiesta de Valentino”

Cyber Days: Cuatro consejos para lograr una compra segura y aprovechar las ofertas