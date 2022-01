Actuar como un fantasma en las relaciones interpersonales, con la capacidad de desaparecer en cualquier momento y de manera extrema, sin dar explicaciones, es una conducta que se le conoce como Ghosting. Según la psicóloga clínica, Ginnette Urbina, esta práctica es cada vez más común, debido a que actualmente las relaciones inician y se sostienen por medio de las redes sociales.

Principales motivos.

La especialista detalló que las personas optan por desaparecer de un vínculo porque no tienen un interés real. Otra razón es el temor al rechazo. “Sabe que sus sentimientos no son correspondidos y, por lo tanto, prefiere irse sin decir nada”, acotó. También suelen realizarlo con la intención de provocar dolor.

Consecuencias.

La incertidumbre, el sentimiento de soledad y problemas en la autoestima son algunos de los efectos que se genera en la persona que acaban de ghostear. Cabe recalcar que estas consecuencias se agravan si la víctima sufre de depresión o ansiedad.

¿Cómo superarlo?

Lo primero que debe hacer es evitar sentir culpa porque la decisión no la tomó usted. Es responsabilidad del otro. Asimismo, procure no buscarlo porque probablemente es lo que él desea. Ignórelo y elimine todo lo que le traiga recuerdos de esa relación.

Por otro lado, empiece a preocuparse por reforzar su bienestar. Realice actividades que le hagan sentir bien y le permitan crecer como persona. Por ejemplo, puede iniciar un nuevo pasatiempo. Finalmente, es importante que busque el lado positivo. “Ha salido de una relación tóxica, entonces piense que eso es lo mejor que le ha podido pasar”, añadió Urbina.

OJO AL DATO:

Si nota que su pareja se está alejando de a pocos, lo mejor es hablar de inmediato para saber qué ocurre. No pase por alto esas primeras señales. La psicóloga manifiesta que el ghosting no solo se puede presentar en el plano amoroso, sino que también en el amical y familiar. Por otro lado, para evitar el dolor generado por este comportamiento, Urbina recomienda no basar sus relaciones afectivas en las redes sociales. Busque el contacto físico.

