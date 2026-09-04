El error más frecuente es esperar a que aparezca una úlcera profunda o dolor intenso para buscar ayuda.

Un callo oscuro, una fisura en el talón, una ampolla o un simple cambio de temperatura en la piel pueden ser las primeras señales de un daño que avanza en silencio y sin dolor.

En nuestro país, donde más de 2.8 millones de personas viven con diabetes y otras 6.4 millones presentan prediabetes, el pie diabético se ha convertido en una de las complicaciones más temidas, porque es capaz de transformar una lesión menor en un riesgo grave para la movilidad y la vida.

“El gran peligro radica en que la pérdida de sensibilidad —la consecuencia del daño neurológico— provoca que el paciente camine durante días sobre una ampolla o una herida sin advertirlo”, explica el Dr. Enrique Chau Ramos. Cirujano plástico reconstructivo especialista en heridas, pie diabético, cicatrización y regeneración de piel.

Si a esto se le suma una mala circulación, el tejido recibe menos oxígeno, la cicatrización se vuelve casi imperceptible y la infección avanza sin tregua.

Por ello, el especialista advierte que el error más frecuente es esperar a que aparezca una úlcera profunda o dolor intenso para buscar ayuda, porque la ventana de oportunidad real está en la detección temprana de las señales de alerta.

El problema comienza antes de que la herida sea visible

El Dr. Enrique Chau Ramos, del centro especializado en pie diabético de Skin Medical Centro Láser, detalla que en muchos pacientes, el proceso comenzó antes con resequedad, un callo, una deformidad, un cambio de color o una zona más caliente de lo habitual.

Advierte que, para quien padece pie diabético, el no sentir dolor no es síntoma de que el pie esté sano: puede significar que la sensibilidad protectora ya está disminuida.

Por eso, las señales que no deberían ignorarse son :

* Callosidades gruesas, endurecidas o con cambios de color.

* Fisuras en los talones, resequedad intensa o descamación.

* Ampollas, cortes, uñas encarnadas o lesiones producidas por el calzado.

* Hormigueo, ardor, adormecimiento o pérdida de sensibilidad.

* Cambios de temperatura, color, inflamación o enrojecimiento.

* Deformidades en los dedos o zonas de presión al caminar.

* Heridas que no disminuyen de tamaño o presentan secreción, mal olor o tejido oscuro.

La ventana de oportunidad: actuar antes de que el daño avance

Una herida pequeña puede aumentar de tamaño, profundizarse y comprometer grasa, tendones, articulaciones o hueso.

“Cuando la infección se extiende o la circulación no permite conservar tejido viable, puede ser necesario amputar un dedo, parte del pie o la pierna para proteger la vida”, detalló.

Por eso, Skin Medical plantea que la primera decisión debe ser realizar una evaluación diagnóstica computarizada que determine profundidad, perfusión, oxigenación, infección y capacidad real de cicatrización.

¿Qué permite detectar una evaluación tecnológica avanzada?

La observación superficial no siempre revela el estado real del pie. Una evaluación moderna debe identificar qué originó la lesión, qué estructuras están comprometidas y qué factores podrían impedir el cierre.

Herramienta de evaluación ¿Qué aporta al diagnóstico?

Medición computarizada Registra dimensiones y cambios para identificar si la herida mejora, se estanca o continúa avanzando.

Skin Doplex Apoya la valoración del flujo y la circulación, información esencial para estimar la capacidad de recuperación del tejido.

Skinlight Aporta información sobre el estado de la herida, presencia de infecciones y compromiso del tejido mediante evaluación especializada.

Del diagnóstico a un protocolo personalizado de cicatrización

El pie diabético no se trata solamente cubriendo la lesión o aplicando una crema. El plan debe considerar la profundidad de la herida, la presencia de infección, la circulación, el control de la glucosa y el estado general del paciente.

El Dr. Chau Ramos, de Skin Medical, explica que los hallazgos de la evaluación se integran en un protocolo individualizado. Según la necesidad del caso, este puede incluir:

-Limpieza especializada y retiro de tejido no viable, cuando está indicado.

-Control del entorno de la herida y de la carga bacteriana.

-RegenerisLáser y RegenerisPlasma como tecnologías dentro del protocolo de regeneración del pie diabético.

La prevención también necesita diagnóstico y seguimiento

La prevención no consiste únicamente en decirle al paciente que cuide sus pies. Es necesario clasificar su nivel de riesgo y establecer controles según sus antecedentes.

Las personas con diabetes deberían recibir una evaluación integral de los pies por lo menos cada 6 meses; quienes presentan pérdida de sensibilidad, mala circulación, deformidades, enfermedad renal o antecedentes de úlceras y amputaciones necesitan revisiones más frecuentes.

Por ello se recomienda:

* Revisar diariamente plantas, talones, dedos y espacios interdigitales.

* No caminar descalzo, ni siquiera dentro de casa.

* No cortar callos ni aplicar productos corrosivos sin indicación profesional.

* Usar medias que no compriman y calzado amplio, sin costuras o puntos de presión.

* Consultar de inmediato ante una fisura, ampolla, cambio de color, inflamación, secreción o tejido oscuro.

* Mantener control médico de glucosa, presión arterial, nutrición y enfermedades asociadas.

Skin Medical: diagnóstico y tecnología de precisión para evitar amputaciones en pie diabético

Skin Medical es un centro láser especializado en cicatrización avanzada, heridas complejas y pie diabético. Parten de una evaluación diagnóstica antes de indicar el tratamiento y combinan tecnologías avanzadas de evaluación y regeneración, protocolos personalizados y seguimiento evolutivo constante.

Este enfoque busca responder preguntas concretas: ¿la lesión tiene posibilidades de cerrar?, ¿existe suficiente circulación?, ¿hay tejido no viable o signos de infección?, ¿la evolución observada corresponde con el tratamiento indicado?

De acuerdo con el experto , a partir de estas respuestas, el equipo define un plan y establece puntos de control. El objetivo no es tratar únicamente la herida visible, sino intervenir sobre los factores que impiden su cierre y actuar antes de que el daño comprometa estructuras más profundas.

Una evaluación temprana puede marcar la diferencia entre controlar una lesión pequeña y enfrentar una amputación que afecte la movilidad, la independencia y la vida del paciente.