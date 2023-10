Como se sabe, el uso adecuado del preservativo es la forma más práctica y eficiente de evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. Asimismo, es considerado un método efectivo para evitar embarazos no planificados. A pesar de que este método anticonceptivo es uno de los más populares y comunes, no toda la población sabe utilizarlo correctamente.

Ante esto, la Especialista en Sexualidad y Salud Reproductiva de APROPO, Danaey Palo, explica: “Si revisamos estadísticas, el condón masculino es el segundo método más usado en nuestro país, 12 de cada 100 parejas utilizan responsablemente el condón en sus relaciones sexuales, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022. Sin embargo, “pese a los beneficios de protección que brinda el condón, existe un gran porcentaje de personas que aún conserva mitos y creencias sobre su uso, lo que dificultad su aceptabilidad y uso continúo”.

Asimismo, la experta agrega que es necesario promover el uso de este método de protección sexual de forma segura. Para ello, señala los 5 pasos infalibles para su uso correcto.

Paso 1: Adquiere el método en un lugar seguro y verifica la fecha de vencimiento. Los condones tienen un tiempo de vigencia de cuatro años aproximadamente desde su fabricación. De esa manera se encontrarán en buen estado.

Paso 2: Asegúrate de la integridad del empaquetado, que no tenga ninguna abertura y que mantenga la almohadilla de aire al palpar la envoltura.

Paso 3: Ábrelo por la ranura. Se recomienda utilizar la yema de los dedos, no hacerlo con los dientes, las uñas o tijeras porque podría dañarse.

Paso 4: Colócalo apenas cuando el pene esté erecto, presionando la punta del condón (parte superior) y desenróllalo con la yema de los dedos hasta la base de los vellos púbicos. Es importante que no queden burbujas de aire, ya que esto podría provocar que se rompa con la fricción durante el acto sexual.

Paso 5: Una vez que se haya dado la eyaculación y cuando el pene aún esté erecto, debe retirarse de la vagina, sosteniendo el condón para luego envolverlo en papel higiénico y desecharlo al tacho de basura.

Es importante recordar que el condón debe usarse una sola vez. No debe lavarse ni guardarse para un siguiente uso. Además, la experta recomienda acompañar su uso con lubricantes a base de agua, que permite un contacto suave durante la penetración.

Llevarlo siempre contigo es una buena práctica

Asimismo, Palo señala la necesidad de desarrollar hábitos o rutinas relacionados con el uso del condón. “Tanto hombres como mujeres podemos llevarlo con nosotros en todo momento. De esa manera estaremos preparados y siempre listos para vivir nuestra sexualidad de manera segura”, agrega.