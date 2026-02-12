Las aplicaciones de citas dejaron de ser solo espacios para conocer personas: hoy son también un nuevo objetivo del cibercrimen.

La combinación entre la exposición de datos personales y la confianza que se genera en las relaciones digitales ha dado lugar a un escenario ideal para fraudes cada vez más sofisticados, difíciles de detectar y con un fuerte impacto emocional y económico.

Este riesgo quedó nuevamente en evidencia tras un reciente incidente de seguridad que afectó a Match Group, empresa matriz de plataformas como Tinder, Hinge y OkCupid.

Si bien la compañía informó que no se vieron comprometidas contraseñas, mensajes privados ni información financiera, la exposición de datos internos y de usuarios confirma que incluso información parcial puede ser suficiente para alimentar campañas de phishing, suplantación de identidad y estafas altamente dirigidas.

El contexto es preocupante, las estafas románticas continúan en aumento y se caracterizan por un patrón claro: perfiles falsos cuidadosamente construidos, vínculos afectivos que se desarrollan durante semanas o meses y, finalmente, solicitudes de dinero, regalos digitales o información sensible.

Las principales víctimas suelen ser personas adultas mayores o usuarios en situaciones de vulnerabilidad emocional, quienes muchas veces tardan en reconocer que están siendo engañados.

“La combinación de datos expuestos y relaciones basadas en la confianza crea el escenario perfecto para fraudes personalizados y muy efectivos. Con información como correos electrónicos, ubicación aproximada o hábitos de uso, los atacantes pueden diseñar mensajes creíbles que reducen drásticamente las alertas de la víctima”, advierte Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

Alertas y recomendaciones

Ante este panorama, el especialista recomienda tomar medidas de prevención en el uso de aplicaciones de citas. Entre las principales alertas se encuentran las relaciones que avanzan rápidamente hacia pedidos de dinero, la negativa a concretar encuentros presenciales y las historias personales cargadas de urgencia emocional o tragedias recurrentes.

Asimismo, se recomienda no compartir documentos de identidad, datos bancarios, direcciones, rutinas diarias ni información familiar con personas conocidas exclusivamente en línea, así como reportar perfiles sospechosos dentro de las plataformas.

“La ciberseguridad ya no es solo un desafío tecnológico. En un entorno donde la tecnología media las relaciones humanas, proteger los datos, la identidad y el bienestar emocional de los usuarios se ha convertido en una prioridad estratégica”, concluye el especialista.

