Rosa María Cifuentes recuerda que de niña su tía Flori le pedía que le leyera las revistas del reconocido astrólogo peruano Zandrox. Ese fue, quizás, su primer contacto con el mundo de la astrología. Además, cuenta, que desde pequeña fue perceptiva y muy intuitiva. Pero fue cuando trabajaba en Colombia donde realmente tomó conciencia del don que tenía y decidió desarrollarlo.

“Un amigo que trabajaba en el Banco Mundial me llevó a un astrólogo en Colombia, un gran amigo mío, Ricardo Villalobos. Él me hizo la carta astral por primera vez y me dijo cosas de mi vida personal que nadie sabía. Me dijo que yo había nacido con un astro que me permitía conectarme con las estrellas y que podría saber cosas solamente mirando y concentrándome, que la astrología era lo último que me faltaba estudiar para poder trabajar con los pacientes”.

Hoy en día, Rosa María es, además de Comunicadora y coach ontológico, una destacada astróloga. Sus más de 12 años de estudios sobre astrología en salud emocional, grafología, mian xiang (lectura de rostro), comunicación no verbal y morfopsicología la colocan como referente para analizar la situación social y política del país.

“Nunca he dejado mi labor de comunicadora. Voy a podcast de política, hago artículos, tengo un programa donde hago predicciones mundiales, pero nunca me alejo de tocar temas sociales, políticos o de crímenes”, cuenta Rosa María, quien tiene una amplia bibliografía de su autoría.

Su última publicación se titula “La casa te elige a ti”, donde explica cómo el lugar donde vivimos puede traernos paz o llevarnos a la enfermedad. “El libro es fruto de una investigación en 27 países donde he visitado casas, terrenos, locales, con la intención de que la gente aprenda a vivir mejor y se sane, que entienda por qué hay ciertas formas de decorar o de vivir que solamente traen enfermedad, frustración, problemas, lastres. La idea es que la gente viva mejor, sobre todo sane a nivel mental, a nivel espiritual”, detalla.

¿Cambiar aspectos de tu casa también cambia tu salud?

La casa te puede matar. Una casa llena de cachivaches te mata. Una casa llena de vigas te destruye la columna, una casa donde no se limpian los vidrios, donde no se abren las ventanas, donde no entra el oxígeno, nos da migraña, alergias. Por ejemplo, cuando la casa es muy oscura, marrón es un color de Marte y eso te inflama las rodillas.

ELECCIONES

Rosa María también afirma que las casas, por su ubicación en algún distrito presentan características que influyen en quienes las habitan. “Barranco es un distrito hermoso, pero lo rige Neptuno. Neptuno es la noche, la pintura y la bohemia. Es un distrito totalmente artístico, pero que a muchas personas les trae problemas con alergias y hay otras que a lo mejor les cuesta ser constantes”.

Como el Perú es la casa de todo, le preguntamos a Rosa María cómo percibe la próxima campaña electoral y qué le espera a nuestro país.

“Yo tengo la carta natal de Perú. Te digo la verdad, a mí me mortifica, porque yo creo que se vienen peligros de fraude electoral. Y no solamente eso, creo que se van a bajar a muchos candidatos del camino, van a haber cosas muy violentas”.

Rosa María también habló de la presidenta Dina Boluarte y lo que ve en su mapa natal. “Yo sigo pensando si Dina le pondrá la banda presidencial al que viene, porque podría fugarse. Yo siempre tengo la duda de que ella se fuga. Ella está cometiendo los peores errores de su vida. En su mapa natal se aprecia un peor resultado que con Castillo. Si Castillo se fue preso, yo creo que con ella pasará lo mismo y pasará algo peor”.

ALGO MÁS

Rosa María recomienda nada roto, sucio o viejo en la casa; tener ventanas abiertas, claridad y no acumular frasquitos en el dormitorio.