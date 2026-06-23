Con el compromiso del Ministerio de Salud (Minsa) de acompañar a las parejas y familias en el camino hacia la maternidad y paternidad, el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé realizará la Semana de la Fertilidad 2026, una jornada especial de consultas gratuitas que se desarrollará del 22 al 27 de junio en el Consultorio de Infertilidad de Consulta Externa.

Bajo el lema “Tu deseo de formar una familia es nuestra prioridad”, ponemos a disposición de la población un equipo multidisciplinario de especialistas que brindará atención y orientación a personas que enfrentan dificultades para lograr un embarazo o desean conocer más sobre su salud reproductiva.

Durante esta campaña, los asistentes podrán acceder a una evaluación especializada de infertilidad, recibir orientación reproductiva personalizada y participar en sesiones de consejería para parejas, con el objetivo de identificar oportunamente posibles problemas de fertilidad y recibir el acompañamiento profesional adecuado.

La atención estará dirigida tanto a pacientes afiliados al SIS como a pacientes particulares, a partir de las 8:00 a. m.

Esta iniciativa busca acercar los servicios especializados a la población y promover la atención temprana de los problemas reproductivos. Cada historia merece una oportunidad y cada sueño de ser mamá o papá merece apoyo profesional.

El Hospital San Bartolomé recuerda que la infertilidad puede afectar tanto a mujeres como a hombres y que una evaluación temprana permite identificar causas y acceder a alternativas de tratamiento oportunas.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información a través del teléfono (01) 201-0400, opción 1, o mediante el WhatsApp de admisión 959 057 263.