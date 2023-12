Aunque era la menor de 10 hermanos, doña María Porras, oriunda de Huancayo, se encargó desde muy pequeña de cocinar para su familia, pero lo hacía porque se había convertido en la ayudante estrella de su mamá de quien heredó su excelente sazón. Para ella, estar entre ollas y sartenes nunca fue una molestia, por el contrario, siempre mostró interés por aprender todo tipo de recetas y esa experiencia que adquirió desde los 11 años es la magia con la que hoy cautiva a cada comensal que visita su restaurante la “Caja china de la tía María”.

Sus carnes han sido la sensación de ferias como Mistura. ¿Cuál diría que es su sello personal?

El chancho a la caja china lo preparo a punta de sal y hierbas aromáticas como el diente de ajo, anís estrella, laurel, orégano y romero, sal gruesa y un chorro de cerveza. El plato sale con un toque ahumado.

¿Cómo fueron sus inicios?

Empecé con la caja china por necesidad. Una de mis hijas tuvo un accidente y tenían que operarla. La gente estaba acostumbrada a hacer polladas, parrilladas, pero yo decidí hacer una caja china. Recuerdo que una hermana me dijo, ¿cómo vas a vender comida?, pero mi mami me enseñó a vender y seguir adelante. Fue así que aprendí a preparar este plato y salí a trabajar a todos los distritos de Lima. Después, como dicen, se me presentó un ángel y me mandó a un lugar parecido a Mistura y, a partir de ese momento, empecé a vender todos los días.

Usted es la creadora de la primera caja china de acero, ¿cómo se le ocurrió esta idea?

Yo me he dedicado al rubro de la carnicería por muchos años y siempre trabajamos con todo de acero, las balanzas, las exhibidoras, etc. Así que decidí crear la primera caja china peruana de ese material e invité a mis amistades para ver si les gustaba como quedaba el chancho. El resultado era carne de cerdo crujiente y con aromas de finas hierbas, eso llegó a boca de grandes chefs.

Ahora su carta es más variada…

Si, implementamos otros platos como el chancho al palo, pollo a la leña y variadas guarniciones. También entradas como las alitas a la bbq, anticuchos carretilleros, huancaína, carapulcra, ceviche, entre otros.

¿Qué proyectos tiene a corto plazo?

Más adelante me gustará tener otros locales para poder darle una buena atención al público. Quisiera abrir un restaurante en Surco y también en Pachacamac. Esa es la idea, si Dios me permite.

2014 abrió su local en Av. del Aire 1531, San Luis. Atienden de martes a domingos y feriados de 10:30 am a 7:30pm.

