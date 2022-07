Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces y los videos de Miguel Serrano ayudan a cumplir esta misión. A través de sencillos bailes, en los que evoca aquellos pasos que caracterizan a una tía, mamá o hasta la vecina, se ha ganado el corazón de más de 130 mil personas en TikTok. Bautizado como “El joven tía”, este comunicador de profesión confiesa que siempre tuvo en mente crear algún tipo de contenido para las redes sociales, sin embargo, no contaba que, con sus ademanes y singular manera de bailar, crearía a un entrañable personaje que le ha regalado grandes alegrías. “Yo había terminado las clases finales de mi universidad y compartí un video bailando, como normalmente lo hago, pero, de pronto, recibí un comentario que decía ‘baila como mi tía’. Luego, había más comentarios pidiendo ver más bailecitos”, recuerda de sus inicios.

VALENTÍA. Han transcurrido siete meses de una de las mejores casualidades de su vida y su comunidad va en ascenso. “Ellos son como mis productores, siempre están pendientes de los videos que subo, me comentan, me dan ideas, por eso tengo tanta interacción con mis seguidores”, expresa.

No obstante, también reconoce que, al principio, recibió calificativos de todo calibre por su apariencia y orientación sexual. “Los comentarios a veces son muy hirientes, demasiado hirientes. De donde sea sacan cosa”, asegura. Y, aunque por un momento vaciló sobre seguir o no con su contenido, fue su progenitora quien le dio la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. “Mi mamá me dijo, ‘si es algo que te divierte y haces reír a la gente, porque ahora la gente necesita reírse, ¿cuál es el problema?’. Entonces, entendí que la gente te va a decir de todo y tienes dos salidas: o te pones a llorar o sigues haciendo lo que más te divierte”, concluye.

TEMPLE. Miguel siguió alimentando cada vez más a “El joven tía” y ahora los comentarios positivos se imponen contra los negativos. Cuando le cuestionan que sus bailes son parecidos, responde con otro baile y no se hace problemas. “El humor salva vidas. Reírte te ayuda muchísimo. En muchas escenas de mi vida, de mi niñez sobre todo, la fuente principal por la que nuestra familia ha salido adelante ha sido riéndonos, tomando las cosas con humor. Uno tiene que darle la vuelta a las situaciones de la vida”, expresa con una gran sonrisa. Asimismo, sentencia que su objetivo es luchar contra los prejuicios sobre la edad y promover el amor propio para que la gente abrace su manera de bailar, de cantar, de reír, sin que le importe el qué dirán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

“Emprendelandia”: Joven de 23 años la rompe en Tik Tok enseñando a importar de China y EE.UU.

Daniel Bonifaz, creador digital: “Un emprendedor tiene que aprender a vivir con miedo” | ENTREVISTA

TikTok se rinde ante alpaca bebé paseando en centro comercial tomándose fotos con las personas

Mincul explica la inclusión de rondas campesinas en la base de datos de pueblos indígenas