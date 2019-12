¿Puedo quedar embarazada así haya tomado la pastilla del día siguiente?

La respuesta es muy clara, sí. La píldora del día siguiente no es 100% eficaz. Nada garantiza su validez, aunque en porcentajes se hable de un 85% de efectividad, solo si se toma hasta 72 horas después de haber mantenido una relación sexual sin protección. Aunque lo recomendable es tomarla lo más antes posible. Pero eso sí, solo hasta dos veces por año ya que tiene una dosis hormonal muy alta y puede ocasionar graves problemas en la salud. ¡Aquí todo lo que debes saber!

¿Qué es la pastilla del día siguiente?

La píldora del día después o también llamada pastilla del día siguiente es un método anticonceptivo de los denominados de emergencia, que se puede utilizar para prevenir embarazos en los días inmediatamente posteriores a la relación sexual, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este método no debe ser utilizado de modo habitual, sino solo cuando fallan otros medios.

Puede estar compuesta por Levonorgestrel 0,75 mg o por Acetato de Uripristal, que funcionan atrasando o inhibiendo la ovulación e impidiendo la fertilización del óvulo por el espermatozoide lo que evita el embarazo en un porcentaje variable de casos.

¿Qué pasa si tomo la pastilla más de dos veces?

Cabe resaltar que de ninguna forma debe ser utilizada rutinariamente como un reemplazo de los métodos tradicionales de control de la natalidad, ya que pierde su efectividad y lo más grave, puede causar coágulos sanguíneos, enfermedades cardíacas y hasta afectar, en un futuro, la incapacidad de las mujeres para quedarse embarazadas.

Tomé la píldora y no tuve mi periodo, ¿qué hago?

Básicamente lo que la píldora del día después hace es alterar el ciclo menstrual. A algunas mujeres se le puede adelantar y a otras retrasar el periodo hasta una semana después de la fecha programada. Todo depende de la época que la hayas tomado. Pocos días de variación no es motivo de pánico.

Sin embargo, si el período no te baja en 3 semanas después del uso de la píldora, la mujer se debe hacer una prueba de embarazo porque, en estos casos, es necesario empezar a considerar la posibilidad de fracaso de la pastilla.

¿La píldora del día siguiente provoca aborto?

No, la píldora del día después no es abortiva. Como se explicó, la acción del levonorgestrel es anterior a la implantación del óvulo fertilizado al útero, así que, por lo tanto, no es un medicamento que induce al aborto.

Si se toma el levonorgestrel después de que el ovulo se ha implantado en el útero, no tendrá ningún efecto sobre el progreso del embarazo. Él no causa aborto y no hay estudios que indican riesgo de malformación fetal caso el medicamento haya sido utilizado accidentalmente en mujeres ya embarazadas.

¿Qué síntomas puedo sentir después que tomé la pastilla?

Después de su uso la mujer puede sentir dolor de cabeza, mareos y cansancio. Según el doctor Pedro Pinheiro, especialista en Medicina Interna, la píldora no presenta efectos secundarios graves. Pero algunas mujeres por lo general pueden sentir:

Náuseas y vómitos son los efectos adversos más comunes Anticipación o retraso de la menstruación Dolor en los senos Diarrea Pequeño sangrado vaginal

Si hay cuadros de vómitos en las primeras dos horas después de haber tomado la pastilla anticonceptiva, se aconseja repetir el esquema.

¿Mujeres que están amamantando pueden ingerirla ?

Si, pero deben estar atentas al riesgo de que parte de las hormonas pase para el bebé. Su uso, por lo tanto, debe ser ocasional.