Adoptar hábitos de vida saludable resulta un verdadero desafío para la gran mayoría de personas. Por esta razón, en muchos casos, este reto suele ser abandonado a la segunda semana. No obstante, este sacrificio tiene importantes resultados en el organismo.

“Cuando las personas comienzan a comer mejor pueden notar, por ejemplo, que duermen mejor; tal vez, antes no lo hacían, porque solían comer muy tarde en la noche y eso les generaba indigestión. Otras observarán que tienen más energía porque les están dando a su cuerpo el combustible adecuado durante todo el día. O también se percatarán que, simplemente, se sienten mejor”, especifica la directora Senior de Educación y Capacitación en Nutrición Mundial en Herbalife Nutrititon, Susan Bowerman.

Para la especialista, el secreto para mantenerse firme en un estilo de vida saludable radica en los pequeños cambios. “A veces es mejor tratar de hacer pequeños cambios para poder tener hábitos sostenibles en lugar de tratar de hacer algo muy rápidamente”, puntualiza.

Por otro lado, resalta la importancia de no obsesionarse con el peso en una balanza cuando se empieza con una vida saludable. “Yo creo que cuando las personas, particularmente quienes desean perder peso, quieren ver resultados de inmediato, esto no siempre sucede de inmediato. Pero hay que entender que hay muchas cosas que suceden que no están asociadas con la báscula y que son muy positivas en el cuerpo”, asegura.

En su opinión, desarrollar nuevos hábitos trae como consecuencia bienestar físico, mental y, por ende, un rendimiento al máximo. Por último, resalta la importancia de hidratarse durante todo el día. “El agua es críticamente importante porque ayuda con el proceso digestivo en general, entre otros procesos. Y, luego, por supuesto, todos los nutrientes en su cuerpo se transportan en el agua”, indica.

