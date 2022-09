Tras romper con Gerard Piqué, Shakira ha estado en el ojo de la polémica. Así, en medio de los rumores de infidelidad por parte del futbolista, el inicio de la nueva relación de este con Clara Chía Martí y disputas legales entre las celebs de España, la cantante colombiana parece haberse enfocado en la crianza de sus dos menores hijos en estos momentos difíciles para ella.

La exitosa estrella se ha caracterizado siempre por su destacado trabajo, desde muy pequeña. No obstante, muy pocas personas saben que acudió a la universidad sin ser reconocida, que fue rechazada por el coro escolar o que es políglota. En ese sentido, a continuación, te contamos 10 cosas que quizá no sabías de la cantante colombiana Shakira.

¿CUÁLES SON LOS 10 DATOS SOBRE SHAKIRA QUE DEBES CONOCER?

1. Acudió a la universidad sin ser reconocida

En el programa de Jimmy Kimmel, Shakira confesó que pasó desapercibida cuando estudió en la Universidad de California. Ella acudió a un semestre de la carrera de Historia de la Civilización Occidental y ninguno de sus compañeros la identificó.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, me presentaba en el aula sin levantar la menor sospecha”, reveló Shakira.

La cantante acudió a la universidad sin ser reconocida (Foto: Shakira / Instagram)

2. No fue aceptada en el coro escolar

Cuando era pequeña, Shakira no fue aceptada en el coro escolar de su colegio. Según relató al programa 60 Minutes, a su profesor no le gustaba su forma de cantar, ya que decía que su vibrato rompía la unidad del grupo.

Esta situación también llevó a que sus compañeros la criticaran: “Ellos decían que yo cantaba como una cabra porque mi vibrato era muy rápido, pero ahora esa es una de mis señales de identidad”, explicó.

3. Ha participado en 3 mundiales de fútbol

Shakira ha participado en tres mundiales de fútbol, como cantante de diversos temas del espectáculo deportivo. Su primera participación fue en Alemania 2006, donde interpretó “Hips don’t lie (Bamboo version)”. Más tarde, coincidió con Piqué en Sudáfrica 2010, donde la colombiana cantó su hit “Waka Waka”. Finalmente, acudió a Brasil 2014 con el éxito “La La La”.

A diferencia del futbolista, la expareja de Gerard Piqué sí participó en tres finales del evento: Shakira asistió a la clausura de los 3 mundiales referidos.

Shakira interpretó "Waka Waka" en el Mundial Sudáfrica 2010 (Foto: Shakira / YouTube)

4. La voz de Gacela en Zootopia

La cantante le dio voz a Gazelle, una estrella pop en la película animada de Disney “Zootopia”. Asimismo, interpretó la canción “Try Everything” en el largometraje. Al igual que Shakira, el personaje tiene caderas amplias y eso fue por pedido propio de la colombiana.

“Al principio, el personaje era un poquito delgada y le pedí al director que me pusiera un poquito más de carne. Como dice mi papá ‘no hay mejor aderezo que la carne sobre hueso’”, reveló según La Vanguardia.

5. Una artista políglota

Además del español, Shakira puede comunicarse en inglés, portugués, francés, italiano y catalán. En diversos videos subidos a las redes sociales por su seguidores, podemos apreciar esta habilidad como políglota.

6. Cientos de premios para una carrera exitosa

A lo largo de su carrera, ha ganado más de 400 premios, entre los que destacan tres GRAMMYs, trece Latin GRAMMY y varios World Music Awards, American Music Awards y Premios Billboard. Además, ha vendido más de 60 millones de discos a nivel mundial.

7. Rechazó participar en películas de Hollywood

Hasta el momento, Shakira no se ha desempeñado como actriz protagonista de ninguna producción de Hollywood. En ese sentido, según Infobae, rechazó la posibilidad de participar en una cinta al lado de Matt Damon al no acudir al casting por cuestiones de tiempo.

Además, se le ofreció el papel de Elena de la Vega, la pareja de Antonio Banderas en “La máscara del Zorro”. Sin embargo, se negó a ser parte del proyecto debido a que su inglés no era lo suficientemente bueno. Finalmente, el papel lo obtuvo Catherine Zeta- Jones.

La artista rechazó participar en películas de Hollywood (Foto: Shakira / Instagram)

8. Debe controlarlo todo

En declaraciones para The Observer, señaló que su principal problema es que tiene que controlar todo: “Yo participo en cada detalle de mi carrera. Controlo todo. A veces siento que la cabeza me va a explotar, pero no puedo evitarlo. He tratado de delegar, pero la verdad es que no funciona. En serio”.

9. La Fundación Pies Descalzos

En 1997, a los 18 años, Shakira creó la Fundación Pies Descalzos. La labor de esta organización consiste en proveer educación y alimentación a niños en pobreza extrema en Colombia y expande su trabajo hacia otros países, incluyendo proyectos en Haití y Sudáfrica.

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, señala Shakira en la web de su fundación.

10. La descripción de Gabriel García Márquez sobre ella

Gabriel García Márquez entrevistó a Shakira para un perfil periodístico en la revista Cambio cuando ella tenía 22 años. El escritor confesó que uno de los atributos que más le había sorprendido de la cantautora había sido su madurez y redactó un notable artículo sobre ella.

“La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive”, escribió el autor en el año 1999, según la Fundación Gabo.